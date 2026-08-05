El Gobierno reafirma su apoyo al Xacobeo 2027 y ofrece colaboración con la Xunta

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha mantenido este miércoles una reunión de trabajo con el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez, en la que ha trasladado el compromiso del Gobierno de España con la organización de esta cita, que considera estratégica tanto para Galicia como para el conjunto del país.

Durante el encuentro, Blanco destacó la voluntad del Ejecutivo de colaborar estrechamente con la Xunta de Galicia para contribuir al éxito del próximo Año Santo, apostando por una coordinación permanente entre administraciones y una colaboración institucional "leal".

El delegado del Gobierno subrayó que el Xacobeo 2027 representa una oportunidad para reforzar la proyección internacional de Galicia, impulsar la actividad económica y poner en valor tanto el patrimonio cultural gallego como el Camino de Santiago.

En este sentido, reafirmó la disposición del Gobierno de España para trabajar conjuntamente con la Xunta y sumar esfuerzos en la preparación de una celebración que volverá a situar a Galicia como uno de los principales destinos de peregrinación y turismo cultural a nivel internacional.