A Coruña renovará el asfalto de seis calles de Feáns con una inversión de 140.000 euros

El Concello de A Coruña iniciará antes de este fin de semana las obras de renovación del firme en varias calles de la Urbanización Obradoiro, en Feáns, una actuación enmarcada en el Plan de Barrios 2025-2027 y que supondrá una inversión municipal de 140.000 euros.

Los trabajos permitirán renovar un total de 9.200 metros cuadrados de calzada en vías de titularidad municipal con el objetivo de mejorar su estado y reforzar la seguridad vial en esta zona residencial de la ciudad.

La intervención responde a las demandas trasladadas por los vecinos durante las reuniones mantenidas por el equipo de gobierno de Inés Rey en el marco de la primera fase del Plan de Barrios.

Las obras afectarán a las calles Irmandiños, Antonio Fernández López, Marcelino Pedreira Fernández, Fonte Tomé, Urbanización Obradoiro y Bidueiro.

De día y por fases

Según las previsiones municipales, el asfaltado se ejecutará en horario diurno y por fases, actuando calle por calle para minimizar las afecciones a la movilidad de los residentes.

El concejal de Infraestructuras, Jesús Celemín, destacó que el Ayuntamiento continúa avanzando en su objetivo de actuar en todos los barrios de la ciudad "para darle respuesta a las demandas de la ciudadanía".

Además, defendió la utilidad de las reuniones del Plan de Barrios como herramienta para mantener un contacto directo con los vecinos. "Este Gobierno municipal escucha a la población porque la ciudad no solo avanza cuando se piensa a gran escala, también lo hace estando cerca de las necesidades cotidianas", afirmó.