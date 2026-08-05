El concelleiro Díaz Gallego deja de presidir la comisión de protección de la Ciudad Vieja y Pescadería de A Coruña

El Concello de A Coruña, en una Xunta de Goberno Local extraordinaria que tuvo lugar en la tarde de este martes, ha aprobado una serie de cambios en la comisión asesora del Pepri (Plan Especial de Protección e Reforma Interior da Cidade Vella e Pescadería). Con los nuevos nombramientos, el concelleiro de Urbanismo, Rehabilitación e Vivenda, Francisco Dinis Díaz Gallego, queda fuera del equipo del Pepri, que ahora preside Gloria de la Montaña, directora de Urbanismo.

Xosé Lois Ladra, Alfredo Vigo Trasancos, Antonio Corrochano, Marco Antonio Rivas, Alberto Vázquez, Óscar Lui Peña y Sagrario Ron completan esta comisión asesora con perfiles relacionados con la arquitectura, arqueología e historia y todos ellos nuevas incorporaciones respecto al anterior equipo.

Este órgano aconseja en materia de aspectos artísticos, históricos y arquitectónicos en los expedientes de licencias o proyectos en la zona más antigua de la ciudad y que, por sus características históricas y patrimoniales, tiene una protección especial.

Entre sus últimas acciones, todavía con el concelleiro de Urbanismo al frente, se dictaminó la restauración del pozo del jardín de uno de los edificios de la calle Sinagoga, se autorizó la demolición de dos inmuebles en la calle Fonte Seoane, se denegó la instalación de una escalera en la fachada posterior de un edificio de la calle Maestranza y se determinó la recuperación de una fachada original en la calle Riego de Agua, entre otras acciones.

En lo relativo a Díaz Gallego, la sesión también ha aprobado su sustitución por parte de Jesús Celemín, nuevo concelleiro de Infraestruturas, en el comité nacional español de Icomos.

El BNG critica que los cambios no son "para beneficio de todas e de todos"

Los cambios en la comisión asesora del Pepri han provocado críticas en las filas del BNG. Su portavoz y candidata a la alcaldía, Avia Veira, denunció que se calificase y se celebrase esta sesión como "urgente" y en el mes de agosto, teniendo en cuenta el tema abordado.

"Antes ou despois o motivo será público e non, non é para beneficio de todas e de todos", lamentaba la nacionalista.

Veira concluía su mensaje indicando además que "non imos facilitarlle as cousas a quen pretende usar o público para beneficio duns poucos".

Cambios por la salida de Noemí Díaz

Además del Pepri, la sesión extraordinaria de la Xunta de Goberno también abordó cambios por la salida de Noemí Díaz, exconcelleira de Infraestruturas e Mobilidade.

En su lugar, Nereida Canosa asume la asamblea de la asociación de Entidades Locais pola Lingua Galega, Montse Paz asume la asociación Rede Cidades pola Bicicleta y la Rede de Cidades que Camiñan además de la asociación Rede Innpulso Cidades da Ciencia e a Innovación (Arinn), Jesús Celemín accede al consejo de administración de Emalcsa y a la comisión de seguimiento con la UDC para la mejora de accesos y dotación de suministros en la Cidade das TIC y Gonzalo Castro asume el cargo en el consejo asesor de Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia.