Una columna de humo negro se levanta desde los bajos del Millennium y alerta a los vecinos de A Coruña

Una densa columna de humo negro ha sorprendido en la mañana de este miércoles a numerosos vecinos de A Coruña al elevarse detrás del Millennium, concretamente en la Avenida de San Roque de Afuera, siendo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Por el momento se desconocen las causas exactas que originaron el humo. No obstante, según el particular que alertó al 112, podría tratarse de una tienda de campaña que comenzó a arder.

La gran columna de humo ha llamado la atención de numerosos ciudadanos, que compartieron imágenes del suceso al ser visible desde diferentes zonas de A Coruña.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de A Coruña y de la Policía Local.

Se espera que en las próximas horas puedan conocerse más detalles sobre el origen del incidente.

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