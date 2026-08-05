Cambre (A Coruña) recibe a seis niños saharauis participantes en el programa 'Vacaciones en Paz'

Cambre (A Coruña) recibió este miércoles a seis niños y niñas saharauis que pasan el verano en el municipio dentro del programa 'Vacaciones en Paz'. Los menores, acogidos por cuatro familias de Cambre, visitaron la casa consistorial y conocieron las instalaciones municipales.

Los seis niños y niñas llegaron el pasado 7 de julio y permanecerán con sus familias de acogida hasta el 7 de septiembre. Durante estos dos meses podrán conocer la realidad social y cultural gallega, participar en actividades de ocio y convivencia y recibir atención médica y una alimentación adecuada.

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, les dio la bienvenida al municipio y agradeció la implicación de las cuatro familias participantes. Piñeiro destacó la solidaridad, la generosidad y el compromiso de las personas acogedoras, que hacen posible que los menores vivan una experiencia humana y culturalmente enriquecedora.

El programa

'Vacaciones en Paz' es un proyecto de acogida temporal de niños y niñas saharauis durante los meses de julio y agosto que en Galicia desarrolla Solidariedade Galega co Pobo Saharauí (SOGAPS), a petición expresa del Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática.

Galicia participa en esta iniciativa solidaria desde el año 1991, ofreciendo a las familias saharauis la posibilidad de que sus hijos e hijas disfruten de una estancia agradable, humana y culturalmente enriquecedora bajo la supervisión y los cuidados de las familias gallegas de acogida. El programa se desarrolla gracias a la colaboración económica de la Xunta de Galicia y al apoyo de los ayuntamientos.

Los menores proceden de los campamentos de personas refugiadas saharauis situados en la zona de la Hamada argelina, en Tinduf. La población saharaui vive desde hace décadas en unas condiciones especialmente difíciles y depende, en gran medida, de la ayuda internacional.

Entre los objetivos del programa se encuentran facilitar asistencia médica y alimentación, ofrecer una alternativa de ocio y tiempo libre, favorecer el aprendizaje del castellano y del gallego y promover entre la sociedad gallega los valores de la tolerancia y la solidaridad.

La iniciativa permite también evitar que los niños y niñas permanezcan en los campamentos durante los meses de julio y agosto, cuando las temperaturas pueden superar los 50 grados. Además, busca dar visibilidad a la situación del pueblo saharaui y contribuir a la comunicación y al entendimiento entre la sociedad gallega y el pueblo saharaui.

¿Cómo participar en el programa?

Las familias interesadas en participar como acogedoras en futuras ediciones pueden contactar con SOGAPS para solicitar información sobre el programa y el proceso de incorporación. La entidad requiere una especial sensibilización con la causa del Sáhara Occidental y la asistencia obligatoria a unas jornadas formativas.

El proceso incluye también una entrevista de valoración con la trabajadora social de la asociación, la presentación de la documentación requerida y el compromiso de colaborar en las actividades de sensibilización y financiación de los programas solidarios promovidos por la entidad.

En los campamentos de Tinduf se organizan igualmente jornadas formativas para las familias biológicas de los menores, con el objetivo de explicarles la realidad cultural, económica y social de Galicia y preparar a los niños y niñas para su integración temporal en la familia de acogida y en su entorno.

El Concello de Cambre trasladó su apoyo a la iniciativa, al trabajo desarrollado por SOGAPS y a las cuatro familias del municipio que participan en esta edición acogiendo a los seis niños y niñas saharauis, y anima a las familias de Cambre a conocer el programa y valorar su participación en próximas convocatorias.