El Ayuntamiento de A Coruña blinda la ciudad para el eclipse: cortes de tráfico, zonas prohibidas y barras en la calle

A Coruña ya tiene listo el dispositivo que regulará una de las jornadas más multitudinarias de su historia reciente. El Ayuntamiento ha publicado este miércoles el bando municipal que fija las normas para el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, un documento de seis páginas en el que se detallan las restricciones de tráfico, los espacios habilitados para la observación, el refuerzo del transporte público, las medidas especiales para la hostelería y las recomendaciones de seguridad ante un acontecimiento que atraerá a decenas de miles de personas a la ciudad.

En el texto, firmado por la alcaldesa, Inés Rey, el Gobierno local recuerda que A Coruña será la ciudad europea donde más tiempo podrá contemplarse la totalidad del eclipse, un fenómeno astronómico que no se producía en la Península Ibérica desde hace más de un siglo y que convertirá a la ciudad "en el foco de todo el mundo". Precisamente por la magnitud del evento, el Ayuntamiento sostiene que es necesario establecer normas específicas para garantizar la convivencia, la seguridad y el correcto funcionamiento de la ciudad durante toda la jornada.

La Torre de Hércules y el parque de Bens, zonas de exclusión

Uno de los aspectos más destacados del bando es la distribución de espacios de observación por toda la ciudad. El Ayuntamiento pretende evitar que todos los asistentes se concentren en un único punto y, por ello, anima tanto a los vecinos como a los visitantes a contemplar el eclipse desde zonas próximas a sus barrios.

Entre los lugares recomendados figuran el parque de Oza, el parque de San Diego, el parque de Eirís, el parque de Novo Mesoiro, la explanada de O Parrote, la plaza de Galatea, el aparcamiento del Aquarium Finisterrae, el entorno del Ágora, la plaza central de Xuxán o la explanada del edificio sindical del Sector 7. Todos estos puntos pueden consultarse a través de un visor interactivo habilitado por el Ayuntamiento.

Las playas de Riazor y Orzán serán las principales zonas de observación por su amplitud y por la cercanía al estadio municipal, donde esa misma noche se disputará el Trofeo Teresa Herrera. Allí se instalará el puesto de mando que coordinará todo el operativo de seguridad y movilidad, además de una zona específica para personas con movilidad reducida y un Punto Violeta.

En sentido contrario, el Ayuntamiento pide expresamente no acudir al entorno de la Torre de Hércules ni al parque de Bens, que se consideran zonas de exclusión durante el eclipse.

El Monte de San Pedro cerrará al tráfico desde por la mañana

El dispositivo especial afectará de forma importante a la circulación. El parque del Monte de San Pedro permanecerá cerrado al tráfico rodado desde las 10:00 horas, permitiéndose únicamente el acceso peatonal y de vehículos autorizados. Posteriormente, a partir de las 16:00 horas, comenzarán los primeros cortes de tráfico, que afectarán a la carretera del Monte de San Pedro desde ambas glorietas de acceso, toda la carretera del Portiño, el paseo marítimo entre O Portiño y el ascensor de Fernando Suárez García, y los accesos interiores al Portiño y Campanario, salvo vehículos autorizados.

A las 19:00 horas se ampliarán las restricciones con el cierre del paseo marítimo entre el Aquarium Finisterrae y las Esclavas, incluyendo los tramos de As Lagoas, Matadoiro, Riazor y Orzán. También quedarán cerradas la avenida de La Habana y la calle Manuel Murguía, en el entorno del estadio de Riazor.

Según recoge el bando, la previsión es que los cortes relacionados con el eclipse comiencen a levantarse alrededor de las 21:30 horas, mientras que los de la zona del estadio se mantendrán previsiblemente hasta las 23:00 horas, aunque estos horarios podrán modificarse si las circunstancias lo requieren.

Refuerzo del transporte público y 1.000 plazas de aparcamiento

Con el objetivo de reducir el uso del vehículo privado, el Ayuntamiento ha diseñado un amplio dispositivo de transporte público. Se habilitarán lanzaderas entre los campus universitarios y la plaza de Pontevedra, con una frecuencia de diez minutos desde las 16:30 horas. También habrá un servicio especial para trasladar a los asistentes desde los aparcamientos del Coliseum, Expocoruña, O Birloque y el Sector 7 hasta el centro de la ciudad.

Además, la línea 3A aumentará su frecuencia hasta un autobús cada quince minutos y modificará ligeramente su recorrido para llegar hasta una parada provisional situada en la glorieta de O Portiño. Tras el eclipse también habrá servicios especiales de regreso hacia los campus universitarios y refuerzos en la línea 3A.

El Ayuntamiento también habilitará 1.000 plazas de aparcamiento disuasorio en los campus de Elviña y A Zapateira, conectadas mediante autobuses especiales con las zonas de observación y el entorno de Riazor.

La hostelería podrá sacar barras a la calle

Otra de las novedades incluidas en el bando afecta a los establecimientos hosteleros. De manera excepcional y únicamente durante el 12 de agosto, los locales que lo comuniquen previamente al Ayuntamiento podrán instalar barras, mostradores, neveras y otros elementos en la vía pública, siempre que no dificulten el tráfico ni comprometan la accesibilidad. Los negocios deberán permitir además el acceso de los clientes a los aseos o, alternativamente, instalar un baño público accesible.

Durante el momento de la totalidad, entre las 20:15 y las 20:45 horas, estará prohibido utilizar altavoces, equipos de música o cualquier sistema de reproducción sonora en la vía pública para favorecer que el eclipse pueda contemplarse en silencio.

Punto Violeta y recomendaciones para observar el eclipse

El dispositivo incluirá un Punto Violeta fijo en la Coraza y tres puntos itinerantes que recorrerán el paseo marítimo entre las Esclavas y la fuente de los Surfistas, además de las playas de Orzán y Riazor. Estarán operativos entre las 18:00 y las 22:00 horas y ofrecerán información, asesoramiento psicológico y reparto de pulseras para la detección de sustancias químicas.

El Ayuntamiento insiste además en varias recomendaciones básicas para seguir el fenómeno con seguridad. Entre ellas, utilizar exclusivamente gafas homologadas para observación solar, no mirar nunca directamente al Sol, evitar el uso de radiografías o cristales ahumados y supervisar especialmente a los menores durante el eclipse. También recomienda utilizar el transporte público, hacer uso de los aparcamientos disuasorios y desplazarse con suficiente antelación.

El bando advierte asimismo de que el incumplimiento de estas normas podrá dar lugar a sanciones y a la retirada cautelar de materiales o instalaciones cuando existan razones de seguridad.

Todas las medidas permanecerán en vigor hasta las 05:00 horas del 13 de agosto.