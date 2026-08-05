Un vehículo de Bomberos en A Coruña.

Un vehículo de Bomberos en A Coruña. Quincemil.

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A Coruña

Arden un colchón, varias mesas y sillas junto a unos contenedores en la calle Caballeros de A Coruña

Los Bomberos sofocaron el fuego de madrugada antes de que se propagase y no se registraron daños personales

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Los Bomberos de A Coruña intervinieron en la madrugada de este miércoles para extinguir un incendio que afectó a varios enseres depositados junto a unos contenedores de basura en la calle Caballeros.

El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) en una foto de archivo.

El aviso se recibió a las 04:57 horas por un fuego poco desarrollado que afectaba a un colchón, varias mesas y sillas que se encontraban junto a los contenedores a la espera de ser retirados por el servicio municipal de recogida de residuos.

A su llegada, los efectivos comprobaron que las llamas no habían alcanzado los contenedores, que se encontraban vacíos, por lo que procedieron a extinguir el incendio y evitar su propagación.

La intervención se saldó sin que se registrasen daños personales.