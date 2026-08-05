Arden un colchón, varias mesas y sillas junto a unos contenedores en la calle Caballeros de A Coruña

Los Bomberos de A Coruña intervinieron en la madrugada de este miércoles para extinguir un incendio que afectó a varios enseres depositados junto a unos contenedores de basura en la calle Caballeros.

El aviso se recibió a las 04:57 horas por un fuego poco desarrollado que afectaba a un colchón, varias mesas y sillas que se encontraban junto a los contenedores a la espera de ser retirados por el servicio municipal de recogida de residuos.

A su llegada, los efectivos comprobaron que las llamas no habían alcanzado los contenedores, que se encontraban vacíos, por lo que procedieron a extinguir el incendio y evitar su propagación.

La intervención se saldó sin que se registrasen daños personales.