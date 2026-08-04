Uno de los heridos en el atropello de Alfonso Molina, en A Coruña, permanece grave en la UCI del CHUAC

El estado de los dos heridos en el atropello registrado este martes en la avenida de Alfonso Molina, en A Coruña, continúa siendo de distinta consideración, según el último parte médico difundido por el CHUAC.

El herido de mayor gravedad es un varón que permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras sufrir un traumatismo craneoencefálico severo. Su pronóstico sigue siendo grave.

Por su parte, la mujer atropellada presenta diversos golpes y contusiones. Se encuentra ingresada en la unidad de observación del servicio de Urgencias, donde permanece pendiente de evolución. Su pronóstico es reservado.

El accidente se produjo durante la tarde de este lunes en la avenida de Alfonso Molina, una de las principales vías de acceso a A Coruña. El atropello movilizó a los servicios de emergencias, con la intervención de personal sanitario, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y otros efectivos, y provocó grandes retenciones de tráfico en la zona mientras se atendía a las víctimas y se realizaban las labores de investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.

La conductora del vehículo dio positivo en alcohol y drogas.