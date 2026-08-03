Tres personas continúan ingresadas en el CHUAC tras el incendio de A Coruña

Tres personas permanecen ingresadas en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) tras el incendio declarado este domingo en un edificio de la calle Nicomedes Pastor Díaz, mientras que las otras ocho víctimas atendidas en el servicio de Urgencias ya han recibido el alta médica.

Según el parte de evolución facilitado este lunes por el CHUAC, de las 11 personas que fueron atendidas durante la jornada del domingo como consecuencia del incendio, dos continúan ingresadas en la Unidad de Quemados con quemaduras leves e intoxicación por inhalación de humo.

Además, una tercera persona permanece hospitalizada en planta por intoxicación por inhalación de humo.

Por su parte, las otras ocho personas atendidas en Urgencias han sido dadas de alta, al no requerir ingreso hospitalario.

El nuevo parte médico refleja una evolución favorable de la mayoría de los afectados por el incendio registrado en la calle Nicomedes Pastor Díaz, donde un amplio operativo de emergencias intervino para atender a los vecinos y controlar el fuego.