Inés Rey destaca la rápida respuesta de los servicios de emergencia tras el incendio de A Coruña

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha agradecido este lunes la actuación de los servicios de emergencia y del personal municipal que intervino en el incendio registrado este domingo en un edificio de la calle Nicomedes Pastor Díaz, un suceso que calificó como "un susto mayúsculo".

La regidora destacó especialmente el trabajo de los efectivos de emergencias, así como de las concejalas Montse Paz y Nereida Canosa, que permanecieron "a pie de la acción", y del concejal Gonzalo Castro, que se desplazó hasta el Fórum Metropolitano para coordinar la posible apertura de este espacio en caso de que fuera necesario acoger a los vecinos afectados.

"Gracias a todos los servicios por la rapidez con la que actuaron", señaló Rey

Además, indicó que los servicios sociales municipales mantienen un contacto permanente con el CHUAC y el Sergas para coordinar la atención a los afectados. También señaló que el Centro Cívico de San Diego quedó preparado para prestar ayuda si hubiera sido necesaria.

Finalmente, no fue preciso activar un dispositivo extraordinario de alojamiento, ya que, salvo algunos vecinos del primer piso del edificio, el resto pudo regresar a sus viviendas a lo largo de la noche.

"Los primeros diez minutos fueron muy complicados"

Inés Rey reconoció que los primeros momentos del incendio fueron especialmente delicados. "Los primeros diez minutos fueron muy complicados. Salían llamas por las ventanas", explicó.

En este sentido, hizo un llamamiento a la ciudadanía para que, en caso de incendio, siga siempre las instrucciones de los bomberos, aunque la reacción instintiva sea abandonar la vivienda.

"Es normal ponerse nervioso. Todos tenemos la tendencia a salir, pero hay que hacer siempre caso a las recomendaciones de los bomberos. Gracias a las charlas de prevención que se realizan, cada vez hay más gente que actúa con calma y de la forma adecuada", destacó.

Todo apunta a un patinete eléctrico

Sobre el origen del fuego, la alcaldesa indicó que las primeras investigaciones apuntan a que el incendio se inició por la explosión de un patinete eléctrico que se encontraba cargando, una hipótesis que deberá ser confirmada por la investigación correspondiente.