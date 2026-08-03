Denuncian ofertas de subidas salariales en A Coruña a quien no secunde la huelga de hostelería del 12 de agosto

Los coruñeses aprovechan los últimos días de verano en las terrazas de La Marina Quincemil

Los sindicatos del sector de hostelería han denunciado este lunes que empresarios del sector, tanto restaurantes y cafeterías como hoteles o pubs, están ofreciendo subidas salariales a quienes no secunden la huelga convocada para el día del eclipse total, el próximo 12 de agosto.

En un comunicado conjunto, UGT, CIG y CC.OO. han convocado por este motivo cinco concentraciones a lo largo de la jornada.

Serán a las 10:30 horas frente al hotel Eurostar Atlántico, a las 12:00 horas frente al NH Collection A Coruña Finisterre, a las 13:30 horas ante el Meliá María Pita, a las 16:00 horas ante el Hotel Riazor y a las 17:30 horas frente al Hotel Hesperia A Coruña.

Durante este lunes, los sindicatos están celebrando asambleas informativas en Ferrol, Santiago y A Coruña. Respecto a la huelga, las organizaciones aseguran estar "dispuestos a sentarse cualquier día y a cualquier hora para solventar la situación".

En el mismo comunicado, denuncian también que el presidente de la patronal coruñesa ha realizado declaraciones que "no se corresponden con la realidad, ya que la oferta que se comprometieron a enviar a finales de junio aún no llegó ahora en agosto".

Los motivos de la huelga

La huelga prevista para el 12 de agosto fue convocada la semana pasada por parte de los tres sindicatos ante una situación de "bloqueo" en las conversaciones con la patronal para mejorar el convenio.

Las centrales denunciaron entonces que el convenio colectivo caducó hace un año y medio y que los salarios están congelados desde el 1 de enero de 2025. A esto se suma una pretensión por parte de la patronal de "recortar derechos relacionados con las bajas médicas".

En una rueda de prensa que tuvo lugar el pasado 29 de julio, Juan Carreira, de UGT, explicaba que "en este año y medio no solo no se han atendido nuestras reivindicaciones, sino que por parte de la patronal lo único que quieren es quitar derechos a los trabajadores y trabajadoras. Estamos llegando casi a la esclavitud de la clase trabajadora, por lo que a partir de ahora tomaremos acciones para impedir esto".

Juan Zas, de CCOO, reprochó además que la patronal de A Coruña está utilizando "una técnica de bloqueo y retrasos de la actualización del convenio porque así consiguen los máximos beneficios", algo que los sindicatos no van a aceptar. "Lo único que ha dicho en las reuniones es que quiere eliminar el complemento" por bajas médicas, o de lo contrario "no negocian absolutamente nada", añadió.

Las jornadas "extenuantes" o las "horas extra no pagadas" son otros de los frentes abiertos en la negociación.