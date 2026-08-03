A Coruña presenta su Calendario Histórico 2027 con más de 650 efemérides y un homenaje al Dépor

El Calendario Histórico de A Coruña 2027 ya está listo para llegar a los hogares coruñeses. La publicación, impulsada por Agaxorde, patrocinada por Tranvías y con el apoyo del Ayuntamiento, fue presentada este lunes en un acto presidido por la alcaldesa, Inés Rey, junto a representantes de las entidades promotoras.

Durante la presentación, la regidora destacó que el calendario "es mucho más que un calendario", al definirlo como "una herramienta de memoria histórica" que permite recorrer los hitos que marcaron la modernización de A Coruña.

Además de 13 fotografías históricas en blanco y negro, la edición de 2027 reúne más de 650 acontecimientos y efemérides, convirtiéndose en un documento de consulta para los aficionados a la historia local y para coleccionistas. El precio de venta es 10,95 euros y ya se encuentra a la venta en kioskos y liberías.

Un legado de 120 años

El director general de Tranvías, José Ignacio Prada, agradeció la posibilidad de seguir colaborando con una iniciativa que calificó de "tradicional". "Lo hacemos permanentemente, pero está bien recordar una vez al año que somos parte de la historia de la ciudad desde hace 120 años", señaló. Prada recordó que la empresa "abre y cierra" cronológicamente las efemérides del calendario y explicó que, tras el proceso de redefinición de la marca, entendieron que la historia forma parte de su legado.

En este sentido, defendió la decisión de mantener el nombre de Tranvías pese a que este medio de transporte ya no existe en la ciudad. "No hay tranvías en A Coruña, pero forman parte de la historia y del imaginario colectivo; es como entendemos aquí el transporte público", afirmó.

"Una pequeña enciclopedia del coruñesismo"

Por su parte, el secretario de Agaxorde, Miguel Pampín, recordó que es el tercer año consecutivo en el que la asociación edita el Calendario Histórico de A Coruña, aunque esta publicación alcanza ya su undécima edición.

Pampín comparó la obra con las antiguas enciclopedias presentes hace décadas en muchos hogares. "Hoy tenemos una pequeña enciclopedia de la ciudad, contada en píldoras, que es lo que se lleva ahora en comunicación. Cualquier mensaje de más de cuatro líneas está muerto", señaló.

También agradeció la confianza depositada por Rubén Ventureira para llevar adelante la edición y tuvo palabras de reconocimiento para la Asociación de la Prensa de A Coruña y para Wenceslao Fernández Flórez por el trabajo previo realizado durante años.

El representante de Agaxorde concluyó animando a los coruñeses a hacerse con un ejemplar y conservarlo una vez finalice 2027. "Cuando acabe el año, que no termine en la basura. Que vaya a ese cajón porque ahí queda una nueva enciclopedia del coruñesismo", indicó.

Un recorrido por la historia de la ciudad

El periodista e historiador Rubén Ventureira fue el encargado de desgranar el contenido del calendario junto a Xosé Alfeirán y Alfonso Bartolome. La portada está dedicada al 120 aniversario del Deportivo. La imagen muestra el antiguo Parque de Riazor, segundo estadio de la historia del club, situado donde hoy se encuentra el colegio de las Esclavas. La fotografía corresponde a 1925, cuando el conjunto blanquiazul conquistó el Campeonato Gallego tras imponerse al Celta, con el Banco Pastor ya visible al fondo.

Cada mes incorpora una imagen histórica acompañada de su contexto. Enero traslada al lector a los Cantones de los años cuarenta, con los tranvías compartiendo espacio con dos pequeños automóviles Topolino.

Febrero recuerda los denominados Juegos Olímpicos de Monelos, celebrados durante la Primera Guerra Mundial cuando no pudieron disputarse los Juegos oficiales. La imagen recoge a atletas del Oza junto a deportistas alemanes, con la iglesia de Oza al fondo y el lanzamiento de disco de Antonio García como uno de los momentos destacados.

Marzo muestra el antiguo muelle de A Palloza, donde las mujeres protagonizaban las subastas de pescado en una actividad que desapareció en los años cuarenta. Ventureira recordó que el puerto constituía entonces el segundo gran foco de empleo femenino de la ciudad, solo por detrás de la Fábrica de Tabacos.

Abril se centra en un concurso hípico, aunque la fotografía pone el foco en el ambiente social más que en los caballos, con las familias aristocráticas luciendo vestimentas y sombreros de la época.

En mayo aparece el dique de abrigo junto a la zona donde posteriormente se instalaría Pepsa y se proyectó el puerto pesquero de San Diego, una transformación que finalmente desembocó en el actual puerto petrolero.

Junio rescata la antigua Plaza de los Huevos, hoy Plaza del Humor, donde además de huevos se comercializaban flores y otros productos de temporada.

La imagen de julio, perteneciente a la colección de Bartolomé Chaver, muestra a varios niños en las afueras de A Coruña hacia 1915. Fue enviada por el fotógrafo Sellier a unos amigos franceses y destaca por el retrato de la infancia de la época.

Agosto recupera una espectacular carroza romana tirada por seis bueyes que desfiló el 30 de agosto de 1944 durante las fiestas de la ciudad. Ventureira destacó el contraste entre la grandiosidad del desfile y el difícil contexto social de la posguerra, además de recordar que la Batalla de Flores se recuperó entonces en honor a la hija de Francisco Franco.

Septiembre recoge la construcción del estadio de Riazor y las instalaciones deportivas existentes en la zona antes del actual recinto.

En octubre aparece la coronación canónica de la Virgen de los Dolores en la plaza de María Pita, celebrada en 1929, con la antigua casa de Alfonso Molina visible al fondo.

Noviembre muestra el muelle de Linares Rivas dedicado al tráfico de mercancías, con embarcaciones de tres palos y una imagen de una Plaza de Ourense muy distinta a la actual.

La publicación concluye en diciembre con una fotografía de la antigua Fábrica de Tabacos de A Palloza durante las obras del alcantarillado en la década de 1920.