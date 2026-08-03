A Coruña acoge la segunda edición de la exposición "A Galicia inédita"

La avenida de Montoto, en La Marina de A Coruña, vuelve a convertirse este verano en una galería al aire libre con la llegada de la segunda edición de la exposición "A Galicia inédita. Unha ollada diferente do fotoxornalismo galego", una iniciativa impulsada por la Asociación Profesional de Fotoxornalistas de Galicia (APFG) y la Asociación de Periodistas de Galicia (APG).

La muestra fue inaugurada este lunes por el diputado provincial José Ramón Rioboo y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en un acto en el que también participaron la presidenta de la APG, María Méndez; el vicepresidente de la APFG, César Quián, y el comisario de la exposición, Fernando Blanco.

La exposición permanecerá instalada frente a la Dársena hasta el próximo 20 de agosto, coincidiendo con la celebración de las Festas de María Pita, y ofrece un recorrido por 92 imágenes realizadas por profesionales del fotoperiodismo gallego, cada una de ellas acompañada de un texto firmado por periodistas de la comunidad.

Durante la inauguración, José Ramón Rioboo puso en valor la buena acogida que tuvo la primera edición, celebrada el pasado verano en el mismo espacio, y defendió el papel de la fotografía como una parte esencial del trabajo periodístico. Según señaló, las imágenes permiten descubrir historias y realidades que con frecuencia pasan desapercibidas, al tiempo que reivindican la labor de quienes documentan la actualidad con rigor.

Por su parte, Inés Rey destacó la capacidad del fotoperiodismo para ofrecer una mirada diferente sobre Galicia y reflejar tanto sus tradiciones como la vida cotidiana. La alcaldesa subrayó además que iniciativas de este tipo contribuyen a conservar el patrimonio visual de la comunidad.

Desde la Asociación de Periodistas de Galicia, María Méndez agradeció el respaldo institucional recibido para hacer posible una exposición que calificó como la más ambiciosa organizada hasta ahora en Galicia. Recordó que las 92 fotografías van acompañadas de otros tantos textos literarios e informativos que ayudan a contextualizar las escenas retratadas.

En la misma línea, César Quián resaltó el elevado nivel de las obras seleccionadas y recordó que muchas de las instantáneas expuestas son inéditas, mostrando un trabajo que habitualmente permanece fuera del foco público pese a formar parte del día a día de los reporteros gráficos.

El comisario de la muestra, Fernando Blanco, incidió en el carácter colectivo del proyecto, que este año alcanza una participación récord de profesionales del fotoperiodismo gallego. Además, recordó que la iniciativa sirvió como impulso para la creación de la Asociación Profesional de Fotoxornalistas de Galicia y defendió la exposición como una reivindicación de la profesionalidad del sector.

Un recorrido por la Galicia menos conocida

"A Galicia inédita" reúne fotografías tomadas por profesionales que trabajan en medios de comunicación gallegos y propone un recorrido por realidades muy diversas. Las imágenes abarcan desde escenas rurales y costumbristas hasta acontecimientos de actualidad, conflictos laborales, manifestaciones culturales, sectores productivos, paisajes naturales o fenómenos meteorológicos.

El proyecto tiene como objetivo acercar al público el trabajo cotidiano de los reporteros gráficos gallegos y poner en valor una profesión fundamental para documentar la actualidad. Tras su paso por Santiago de Compostela y esta nueva parada en A Coruña, la exposición continuará su itinerario por otras ciudades de Galicia.