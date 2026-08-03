Un atropello provoca importantes retenciones en la entrada de A Coruña por Alfonso Molina

Retenciones en Alfonso Molina, en A Coruña, por un atropello. DGT

Un atropello registrado a última hora de la tarde de este lunes provocó importantes retenciones de tráfico en la avenida de Alfonso Molina, principal acceso a A Coruña en sentido de entrada a la ciudad.

El accidente ocurrió sobre las 18:50 horas, a la altura de la antigua Fábrica de Armas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y al menos dos ambulancias para atender la emergencia.

Como consecuencia del siniestro, se registraron importantes complicaciones en la circulación, con largas retenciones en uno de los accesos con mayor intensidad de tráfico de la ciudad.

Por el momento no han trascendido más datos sobre las circunstancias del atropello ni sobre el estado de la persona o personas afectadas.