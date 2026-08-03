Arde un vehículo que circulaba por una rotonda de A Grela, en A Coruña

Foto de archivo de un coche de la Policía Local de A Coruña. Cedida

Un turismo se ha incendiado este lunes por la mañana cuando circulaba por el carril interior de una rotonda en A Grela, en A Coruña.

Según la Policía Local, el incidente tuvo lugar sobre las 10:00 horas, cuando el vehículo realizaba la rotonda a la altura de Makro, en la calle Severo Ochoa. El conductor pudo abandonar el turismo sin sufrir daños. Asimismo, tampoco ha provocado grandes afecciones a la circulación del tráfico.

Hasta el lugar se desplazó una dotación de los Bomberos de A Coruña para apagar el fuego y una patrulla de la Policía Local.