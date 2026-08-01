El PP lleva los presupuestos de Cambre (A Coruña) al pleno del 12 de agosto y acusa a UxC de no negociar

El gobierno municipal de Cambre, en A Coruña, ya ha puesto fecha a uno de los debates políticos más importantes del año. El proyecto de presupuestos municipales de 2026 será sometido a aprobación inicial en un pleno extraordinario el próximo 12 de agosto, después de pasar por una comisión informativa extraordinaria prevista para el día 7.

La convocatoria llega en un contexto de fuerte enfrentamiento político entre el Ejecutivo del PP y Unión por Cambre (UxC), que en los últimos días había cuestionado tanto el contenido de las cuentas como el proceso de negociación. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. En una extensa comparecencia, la alcaldesa, Diana Piñeiro, defendió la actuación del Ejecutivo y cargó directamente contra la formación liderada por María Pan, a la que acusa de no haber participado realmente en la elaboración del documento.

"Quien no presentó una sola propuesta presupuestaria no puede acusar al Gobierno de no negociar", afirmó la regidora.

Un presupuesto retrasado por la situación de Intervención

El Ejecutivo sostiene que la intención inicial era aprobar las cuentas durante el pleno ordinario del mes de mayo, aunque la tramitación tuvo que aplazarse por la situación que atravesaba el departamento de Intervención.

Según explicó Piñeiro, durante varios meses el servicio estuvo dirigido por responsables accidentales hasta la incorporación de la interventora titular, circunstancia que obligó a ralentizar la elaboración del expediente y los informes preceptivos.

Una vez recuperada la normalidad administrativa, el gobierno retomó la tramitación del presupuesto hasta fijar definitivamente el calendario que culminará con el pleno extraordinario del 12 de agosto.

"Desde el primer momento dijimos que Cambre necesitaba un nuevo presupuesto y trabajamos para conseguirlo. Ahora ya hay una fecha concreta. Los grupos tendrán que decidir si quieren que el Ayuntamiento avance o si prefieren mantener unas cuentas prorrogadas", señaló la alcaldesa.

El gobierno reivindica un proceso abierto al consenso

Uno de los principales mensajes del Ejecutivo es que los presupuestos no son un documento elaborado exclusivamente por el Partido Popular.

El gobierno asegura que durante los últimos meses mantuvo reuniones con todos los grupos municipales, remitió un primer borrador de las cuentas y abrió un periodo para que cada formación presentase propuestas, fijase prioridades o plantease modificaciones antes de elaborar el texto definitivo.

Según explica el Ayuntamiento, muchas de esas aportaciones fueron incorporadas tras superar los informes técnicos, económicos y jurídicos correspondientes.

Entre las modificaciones introducidas figuran iniciativas relacionadas con inversiones municipales, mejoras en equipamientos públicos, conservación del patrimonio, bienestar animal, servicios sociales, apoyo al tejido asociativo y ayudas para entidades deportivas.

Precisamente por ello, Piñeiro considera "contradictorio" que algunos grupos critiquen que el documento definitivo no coincida exactamente con el primer borrador remitido.

"Un borrador es, por definición, un documento de trabajo. Se entregó precisamente para poder modificarlo. Si no hubiese cambiado, nos acusarían de no negociar; como cambió para incorporar aportaciones, ahora dicen que ya no es el mismo documento. Ambas críticas son incompatibles", afirmó.

El PP acusa a Unión por Cambre de no presentar ninguna propuesta

La parte más dura del comunicado del gobierno municipal se dirige contra Unión por Cambre. El Ejecutivo sostiene que, mientras el resto de grupos trasladó iniciativas concretas para ser estudiadas, UxC no registró ninguna propuesta presupuestaria ni presentó alternativas al documento elaborado por el gobierno.

Según Piñeiro, la única cuestión específica planteada por la formación durante las reuniones estuvo relacionada con el evento Galaicoi y no con el contenido económico de las cuentas municipales.

Además, el gobierno asegura disponer de "decenas de correos electrónicos, llamadas y mensajes" que acreditarían los intentos realizados para facilitar la participación de Unión por Cambre durante la negociación.

"No se puede renunciar a participar en el trabajo y después construir el relato de que nunca existió negociación", defendió la alcaldesa.

Las ayudas a los clubes deportivos, pendientes del pleno

Otro de los asuntos abordados por el gobierno hace referencia a las críticas de UxC sobre la información trasladada a las entidades deportivas. El Ejecutivo niega haber prometido incrementos de subvenciones al margen del procedimiento administrativo y sostiene que únicamente explicó a los clubes la propuesta incluida en el proyecto de presupuestos.

Por ello, insiste en que cualquier actualización de las ayudas dependerá de que las cuentas obtengan el respaldo del pleno.

"No estamos prometiendo nada fuera del procedimiento. Estamos informando de que existe una propuesta concreta que será votada por la Corporación", señaló Piñeiro.

El gobierno rechaza que aprobar las cuentas en agosto sea inútil

Otra de las cuestiones sobre las que quiso pronunciarse el Ejecutivo municipal fue la utilidad de aprobar unos presupuestos cuando el ejercicio ya se encuentra avanzado. La alcaldesa considera erróneo afirmar que unas cuentas aprobadas durante el mes de agosto apenas tendrían efectos prácticos.

Recuerda que, una vez superado el periodo de exposición pública y publicada su aprobación definitiva, el Ayuntamiento podrá habilitar nuevos créditos presupuestarios, tramitar convocatorias de subvenciones, iniciar expedientes de contratación, impulsar inversiones y mejorar distintos servicios municipales.

Además, sostiene que muchas actuaciones iniciadas este año podrán continuar durante ejercicios posteriores, por lo que rechaza la idea de que todo deba ejecutarse antes del 31 de diciembre.

"Decir que aprobar un presupuesto en agosto no sirve para nada es negar cómo funciona una administración pública. Permitirá poner en marcha expedientes, comprometer inversiones y preparar actuaciones que tendrán continuidad", defendió.

Piñeiro también respondió al argumento de que sería preferible comenzar ya a trabajar en las cuentas de 2027." Un gobierno responsable tiene que hacer ambas cosas. Renunciar a los presupuestos de 2026 no adelanta los de 2027; simplemente mantiene al Ayuntamiento más tiempo con unas cuentas prorrogadas", aseguró.

"No son los presupuestos del PP, son los presupuestos de Cambre"

La alcaldesa cerró su intervención apelando a la responsabilidad del conjunto de la Corporación de cara al pleno del próximo 12 de agosto. Según defendió, el documento incorpora propuestas procedentes de diferentes grupos políticos siempre que resultaban beneficiosas para el municipio y podían ejecutarse legalmente.

"No son los presupuestos del Partido Popular, sino los presupuestos de Cambre. Nunca nos importó de quién era una propuesta; cuando era buena para los vecinos y viable, la incorporábamos", concluyó.

Unión por Cambre mantiene sus críticas al gobierno

Las declaraciones del Ejecutivo llegan apenas un día después de que Unión por Cambre hiciera públicas sus críticas tras el último pleno municipal. La formación liderada por María Pan censuró la negativa del gobierno a aceptar una enmienda en un expediente de revisión de oficio relacionado con el contrato del servicio de mantenimiento de zonas verdes. UxC pretendía eliminar la referencia a una supuesta "contratación verbal", al entender que el reciente auto de sobreseimiento provisional de la causa judicial vinculada al asunto cuestiona esa calificación.

Además, el grupo votó a favor del pago de 15 sentencias judiciales a la empresa Os Ventos, aunque denunció que el Ayuntamiento tendrá que asumir más de 8.000 euros en intereses por facturas que, según recuerda, pudieron haberse abonado anteriormente mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito.

La formación también se abstuvo en la aprobación del convenio entre la Xunta y la Fegamp para la administración electrónica al considerar que faltaba documentación jurídica sobre el expediente y reclamó mayor transparencia al gobierno municipal.

Durante la sesión plenaria, el Ejecutivo informó además de que la deuda del Ayuntamiento asciende actualmente a 7.857.431,07 euros y confirmó que las obras del campo de fútbol de Lendoiro no se licitarán este año, sino que deberán esperar a un futuro suplemento de crédito tras la liquidación presupuestaria, una decisión que UxC también cuestionó.