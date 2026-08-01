Betanzos (A Coruña) transformará el entorno de A Condesa con un nuevo concepto de calles jardín

El Ayuntamiento de Betanzos ha sacado a licitación las obras de humanización y renaturalización de la zona central de la urbanización de A Condesa, un proyecto con un presupuesto de 102.521 euros que busca transformar este espacio urbano mediante la creación de un nuevo concepto de calles jardín.

La actuación se desarrollará en las calles Coral Polifónica y Bernardo Miño, donde el gobierno local pretende sustituir el predominio del pavimento por un entorno más verde, agradable y sostenible, incorporando la naturaleza al paisaje urbano y mejorando la calidad del espacio público para los vecinos.

El proyecto contempla la creación de seis grandes parterres de diseño sinuoso, configurados como pequeñas lomas ajardinadas que acompañarán los itinerarios peatonales existentes y crearán una nueva estructura verde en el corazón del barrio. Estos espacios estarán compuestos por vegetación de distintas alturas, colores y volúmenes, con especies que variarán a lo largo de las estaciones para ofrecer una imagen cambiante durante todo el año.

Además, la intervención incluirá la habilitación de nuevas zonas de estancia integradas entre las áreas ajardinadas, donde se instalarán bancos ergonómicos fabricados con materiales reciclados para favorecer el descanso, la convivencia y el disfrute del espacio público.

Desde el punto de vista ambiental, el proyecto prevé la plantación de especies adaptadas a la orientación de cada zona, combinando arbustos, plantas herbáceas y ornamentales. Entre ellas figuran gramíneas ornamentales, helechos, agapantos, rosas paisajísticas, lantanas, abedules de corteza blanca, hayas, cipreses y rododendros, con el objetivo de mantener floraciones durante gran parte del año y potenciar el valor ecológico del entorno.

Los parterres estarán cubiertos con piedra volcánica tipo picón, un material natural que favorece la conservación de la humedad del suelo, y contarán con un sistema de riego automatizado para garantizar el mantenimiento de las plantaciones.

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, destacó que "esta actuación supondrá un cambio muy importante para la imagen de A Condesa, creando espacios más verdes, confortables y sostenibles, en los que la naturaleza gane protagonismo y mejore la calidad de vida de la vecindad". La regidora añadió que el Ayuntamiento "sigue avanzando en la transformación de los barrios mediante actuaciones que combinan la mejora estética con la funcionalidad, la accesibilidad y el respeto por el medio ambiente".