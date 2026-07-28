El sector hostelero de A Coruña podría ir a huelga el día del eclipse del 12 de agosto

El sector de la hostelería de A Coruña podría ir a la huelga el próximo 12 de agosto, coincidiendo con la jornada del eclipse total de sol, un día en el que se espera una gran afluencia de visitantes a la ciudad. Así lo han confirmado este martes fuentes sindicales a Quincemil, en el marco de las reuniones que mantienen los sindicatos que integran la mesa de negociación del nuevo convenio colectivo.

Las mismas fuentes señalan que se está valorando la fecha como una posible jornada de huelga, aunque la decisión todavía no está tomada, ya que las organizaciones sindicales continúan reunidas.

La decisión podría darse a conocer este miércoles, 29 de julio, a las 11:00 horas, durante una rueda de prensa conjunta convocada por CCOO, CIG y UGT en el salón de actos del edificio sindical de Alfonso Molina. En ella, los representantes sindicales abordarán la situación actual de la negociación del convenio colectivo del sector de la hostelería.

Las centrales sindicales denuncian que ha transcurrido un año y medio desde que expiró la vigencia del convenio y que los salarios permanecen congelados desde el 1 de enero de 2025. Además, denuncian que la patronal mantiene su intención de recortar derechos de las personas trabajadoras que se encuentran de baja médica.

Ante este escenario, CCOO, CIG y UGT no descartan convocar una huelga en el sector el próximo 12 de agosto, una fecha especialmente relevante para la ciudad por la previsión de una elevada llegada de visitantes con motivo del eclipse total de sol.

La alcaldesa Inés Rey apoya unas reivindicaciones que considera "lógicas"

Preguntada al respecto en un acto esta mañana, la alcaldesa Inés Rey mostró su apoyo a las reivindicaciones de los sindicatos del sector de la hostelería. Demandas que considera "lógicas" relativas a la estabilidad, la mejora salarial o el respeto a las bajas médicas.

"Esta es una cuestión que compete a patronal y sindicatos. Soy conocedora de que llevan meses reivindicando mejoras en las condiciones laborales y así lo hicieron saber en las reuniones. Me comprometí a trasladarlo a la patronal, pero el Concello en este asunto es mero espectador", recordó.

La regidora de A Coruña también mencionó las buenas cifras de empleo que se dieron a conocer este martes, con la tasa de paro por debajo del 10%, añadiendo que "creamos empleo, pero tiene que ser de calidad y garantizar unos mínimos en todos los sectores".

En la hostelería, "no demandan nada excesivo" en un contexto de apoyo al sector desde las administraciones que también debe trasladarse a la estabilidad laboral de las trabajadoras y trabajadores.

Ante esto, Rey pide "mayor sensibilidad por parte de la patronal, que me consta que la tienen, de cara a las condiciones laborales. Son muchas horas de trabajo en algunos casos ingrato y estresante. Hay poca mano de obra pero es necesario darles estabilidad".

Ante la posibilidad de una huelga el día del eclipse, la alcaldesa es optimista y considera que "queda tiempo para llegar a un acuerdo de aquí al 12 de agosto"