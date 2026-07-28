El PP de A Coruña exige explicaciones por la gestión sin contrato de la piscina del Club del Mar

El Grupo Municipal Popular exigirá explicaciones al Gobierno local de Inés Rey tras la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña que estima la demanda presentada por el Club del Mar en relación con la gestión de la piscina municipal.

Según el PP, el fallo reconoce el perjuicio económico sufrido por la entidad al verse obligada a continuar prestando el servicio una vez finalizado el contrato, una situación por la que, según fuentes del propio club citadas por los populares, el Ayuntamiento deberá hacer frente a una indemnización que estiman en torno a los 500.000 euros.

Los populares recuerdan que el contrato de gestión de la piscina expiró el 5 de mayo de 2023 y sostienen que el Concello debería haber licitado una nueva concesión antes de esa fecha. Sin embargo, aseguran que el Club del Mar continuó gestionando la instalación sin contrato mientras asumía los costes derivados del servicio.

El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, afirma que mantuvo varias reuniones con la directiva de la entidad y con representantes de UGT en el comité de empresa, quienes, según explica, le trasladaron su preocupación por la situación económica del club y por la incertidumbre laboral de los trabajadores, que, asegura, derivó en despidos.

En este sentido, el Grupo Popular reclama al Gobierno municipal que explique cómo piensa resolver la situación de la piscina y plantea alternativas como que el servicio sea asumido directamente por el Ayuntamiento, que se convoque una nueva licitación o que se formalice un nuevo contrato con el Club del Mar.