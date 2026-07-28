El PP de Betanzos (A Coruña) releva a José Manuel Manso, que deja el acta por motivos personales

El Grupo Municipal del Partido Popular de Betanzos afrontará un cambio en su representación en la Corporación. José Manuel Manso Naveira ha decidido renunciar a su acta de concejal por razones personales, una decisión que supondrá la incorporación de Ana Belén Gómez Viqueira al Ayuntamiento.

Manso, que ocupó el cuarto puesto de la candidatura popular en las elecciones municipales de 2023, contaba con experiencia previa en la Corporación, después de haber obtenido también representación en los comicios de 2019. Su salida se produce tras su jubilación y en un momento en el que, según el PP, inicia una nueva etapa personal.

La portavoz popular, Ceci Vázquez, ha trasladado su "absoluto respeto y comprensión" ante la decisión y ha destacado la implicación del concejal durante los últimos años. "Tras su jubilación, Manel se encuentra en una etapa vital diferente y no podemos más que agradecerle el compromiso y dedicación durante estos últimos años", señaló.

Pese a abandonar el cargo, Manso continuará vinculado al trabajo del Grupo Municipal del PP. Vázquez indicó que seguirá colaborando con la formación durante los meses restantes del mandato con el objetivo de contribuir al "cambio de gobierno que necesita Betanzos".

Su sustituta será Ana Belén Gómez Viqueira, que figuraba en el puesto número 11 de la lista del Partido Popular en las elecciones municipales de 2023. La futura edil desarrolla su actividad profesional en el sector de la hostelería y es una persona conocida en la ciudad por su participación en distintos colectivos, entre ellos SOS Betanzos Hostelería y el ANPA O Carregal.

La portavoz popular también puso en valor la disposición de Gómez para incorporarse al equipo municipal y reforzar su actividad en la recta final del mandato. La nueva concejala se sumará al Grupo Municipal cuando restan unos diez meses para las elecciones locales previstas para mayo de 2027.