Oficial: los festivos locales de 2027 en A Coruña serán Martes de Carnaval y San Juan

A Coruña volverá a tener en 2027 como festivos locales dos de sus citas más emblemáticas: el martes de Carnaval y San Juan. El Concello tiene previsto aprobar este miércoles, en la Xunta de Goberno Local, la propuesta de las dos jornadas que tendrán carácter de festivo no laborable en el municipio.

Las fechas elegidas serán el martes 9 de febrero y el jueves 24 de junio del próximo año. Este año, todavía queda el festivo del Rosario, el 7 de octubre, ya que este 2026 A Coruña no tuvo San Juan como festivo local ya que lo fue a nivel autonómico. Así, el ayuntamiento seleccionó el Día del Rosario, 7 de octubre, para sustituir la festividad de la Noite Meiga, que se une al Martes de Entroido.

La normativa laboral establece a nivel nacional un total de 14 días festivos al año: 12 de ámbito estatal y 2 de carácter local, que son elegidos por cada concello. De los 12 festivos estatales, 9 tienen carácter obligatorio y no pueden ser sustituidos, salvo cuando coincidan en domingo. En ese caso, las comunidades autónomas pueden trasladarlos al lunes siguiente o reemplazarlos por otra festividad de interés.

De esta manera, los dos festivos locales de A Coruña se suman a los festivos nacionales y autonómicos para 2027: el 1 de enero (Año Nuevo), el 6 de enero (Día de Reyes), el 19 de marzo (Día de San José), el 25 de marzo (Jueves Santo), el 26 de marzo (Viernes Santo), el 1 de mayo (Día del Trabajador), el 17 de mayo (Día das Letras Galegas), el 15 de agosto (Asunción de la Virgen), el 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), el 1 de noviembre (Todos los Santos), el 6 de diciembre (Día de la Constitución), el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el 25 de diciembre (Navidad).

Festivos autonómicos

De esta forma, en 2027, uno de los festivos obligatorios, el 15 de agosto (Asunción de la Virgen), coincide en domingo. Por este motivo, Galicia lo sustituye por el 17 de mayo, Día das Letras Galegas.

Los otros tres festivos nacionales tienen carácter opcional, lo que permite a las comunidades autónomas sustituirlos. Se trata del 6 de enero (Día de Reyes), que en Galicia nunca se cambia, el 25 de marzo (Jueves Santo), que no se modifica por tradición, y el 25 de julio (Día Nacional de Galicia), que solo se cambia si cae en domingo, como ocurre en 2027. Por ello, la Xunta lo cambia por el 19 de marzo (Día de San José).