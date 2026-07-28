Culleredo celebrará el martes de Entroido y San Juan como festivos locales en 2027

El pleno del Concello de Culleredo aprobó este martes los dos festivos locales para 2027, que serán el martes de Entroido, el 9 de febrero, y el día de San Juan, el 24 de junio.

La propuesta del gobierno municipal salió adelante por unanimidad de la corporación y, según explicó el Concello, responde al arraigo que tiene el Carnaval en el municipio y a la importancia de la celebración de San Juan.

El ejecutivo local recordó que la Xunta no escogió este año el 24 de junio como festivo autonómico, por lo que decidió incluir esta fecha entre las festividades locales al tratarse de una de las celebraciones con mayor seguimiento en Culleredo y su entorno.

Con este acuerdo, el municipio fija ya las dos jornadas no laborables de carácter local para el próximo año.

Comisiones para los deslindes con Arteixo

En la misma sesión plenaria también se aprobó la composición de las comisiones que participarán en los trabajos de deslinde entre los términos municipales de Culleredo y Arteixo.

Entre sus integrantes figurará el perito municipal, después de que la Secretaría del Concello informase de que su incorporación es administrativamente viable.

Este punto salió adelante con los votos favorables del gobierno local, el PP y Alternativa, mientras que el BNG optó por la abstención.