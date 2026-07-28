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A Coruña estrena nuevo semáforo en la plaza de Mina en plena recta final de las obras de los Cantones
El cruce ya está operativo, creando una conexión peatonal con los Jardines de Méndez Núñez
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Los peatones que se desplacen por el centro de A Coruña ya pueden utilizar el nuevo paso de cebra con semáforo habilitado en los Cantones.
La infraestructura, situada a la altura del acceso a Zara desde la calle Sánchez Bregua, forma parte de la remodelación de este eje urbano y reemplaza al paso de peatones que hasta ahora se encontraba unos metros antes, también en la plaza de Mina.
El nuevo paso incorpora un semáforo para regular el tránsito entre peatones y vehículos. El Concello justifica esta modificación porque buena parte de las personas que atraviesan esta zona continúan su recorrido por la calle Compostela.
El nuevo emplazamiento pretende ofrecer un itinerario más directo, seguro y accesible para quienes se desplazan a pie.
Reordenación de la movilidad
La apertura del nuevo paso forma parte de la remodelación de los Cantones, que también reduce la calzada a un carril por sentido, amplía el espacio peatonal e incorpora un carril bici junto a los jardines de Méndez Núñez.
El nuevo cruce ya obliga a conductores y peatones a adaptarse a una circulación distinta en uno de los puntos con mayor tránsito del centro de A Coruña.