Sada y Bergondo reclaman a la Xunta integrarse en el área conjunta de taxis de A Coruña

Taxi en la parada de la plaza de Ourense de A Coruña. Quincemil

Los gobiernos locales de Sada y Bergondo reclamarán a la Xunta de Galicia su incorporación a la futura Área de Prestación Conjunta (APC) del servicio de taxi de A Coruña. Ambos municipios presentarán esta semana sendas mociones en sus respectivos plenos para solicitar que se les incluya en el proyecto, del que, por el momento, solo forman parte A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros.

Los dos ayuntamientos consideran injustificada su exclusión de la propuesta inicial y sostienen que esta decisión supone avanzar hacia una "área metropolitana a dos velocidades", al dejar fuera a dos municipios que mantienen una estrecha relación diaria con la ciudad herculina.

La futura Área de Prestación Conjunta permitiría que los taxis de los municipios integrados pudiesen recoger viajeros fuera de su término municipal, eliminando algunas de las limitaciones actuales y favoreciendo una mayor coordinación del servicio.

Según exponen ambos consistorios, una parte importante de los servicios que realizan los taxistas de Sada y Bergondo tienen como destino A Coruña. Sin embargo, la normativa vigente les obliga a regresar sin pasajeros, ya que no pueden iniciar un nuevo servicio en la ciudad para el trayecto de vuelta.

Los gobiernos locales sostienen que esta situación incrementa los costes de explotación de los profesionales, reduce la disponibilidad efectiva de vehículos y repercute también en los usuarios, al desaprovecharse desplazamientos que podrían cubrirse con taxis que ya se encuentran en la ciudad.

"La movilidad no entiende de fronteras administrativas"

Sada y Bergondo recuerdan que mantienen desde hace décadas una intensa relación con A Coruña y su entorno, con desplazamientos diarios por motivos laborales, educativos, sanitarios, administrativos, comerciales o de ocio.

Por ello, consideran que su exclusión de la APC resulta incoherente con esa realidad metropolitana y recuerdan que ambos municipios ya quedaron al margen de otras decisiones supramunicipales relacionadas con la movilidad, como la planificación del transporte público universitario.

Los dos concellos insisten en que no solicitan un trato de favor, sino que se les apliquen los mismos criterios utilizados para incorporar al resto de ayuntamientos incluidos en la propuesta.

"La movilidad de la ciudadanía no entiende de fronteras administrativas y, por eso, tampoco debería hacerlo la planificación de los servicios públicos cuando existe una realidad funcional compartida", concluye el texto de las mociones que se debatirán en ambos plenos.