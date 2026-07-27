Muere la ballena que quedó varada en la playa de Sabón, en Arteixo (A Coruña)

La ballena que apareció esta mañana varada en la playa de Sabón, en el municipio de Arteixo, murió durante el operativo de rescate. El animal, un ejemplar de entre seis y doce metros, fue avistado hacia las 08:40 horas, cuando el aviso de un particular al 112 inició una operación en la que estuvieron involucrados efectivos de Protección Civil, Salvamento Marítimo y de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma).

Fuentes de esta coordinadora confirman a Quincemil que, por desgracia, la ballena perdió la vida durante el transcurso de las tareas de rescate llevadas a cabo frente a la orilla de la playa de Sabón.

Estas mismas fuentes aclaran que la ballena no presentaba ni heridas ni marcas atribuibles a un ataque de orcas, que estos últimos días han protagonizado varios avistamientos en la costa gallega, muy cerca de A Coruña.

Según la última información proporcionada por Salvamento Marítimo, una vez mar adentro, el cetáceo se hundió. Los expertos del Cemma indican que el animal logró flotar de nuevo, pero que se hundió por segunda vez, ya sin vida.

El operativo en Sabón se inició a primera hora de este lunes, poco después de que se avistase al cetáceo, y en él participaron también la Policía Local, la Guardia Civil y Gardacostas de Galicia.

Durante más de dos horas, entre tierra y mar se intentó devolver a la ballena al mar, mientras decenas de curiosos se congregaban en el arenal para ver tanto al animal como el despliegue de medios.

Desde la playa, el personal de Protección Civil colaboró directamente en las tareas de remolcado del animal, lideradas desde el mar por la embarcación Salvamar Betelgeuse.

Hacia las 11:40 horas, el cetáceo estaba ya alejado de la orilla, pero esto no garantizaba su supervivencia. Personal del Cemma desplazado hasta este punto mantuvo la vigilancia sobre la ballena, que finalmente perdía la vida pese a los esfuerzos por rescatarla.

Las causas del varamiento de este ejemplar, probablemente un rorcual común, todavía no han sido confirmadas.