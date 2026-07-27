La hostelería de A Coruña pide más control sanitario tras las quejas por la Feira das Marabillas

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña ha presentado un escrito ante la Delegación Territorial de la Consellería de Sanidade en el que solicita que las instalaciones temporales de alimentación como la de la reciente Feira das Marabillas estén sometidas al mismo nivel de exigencia y control higiénico-sanitario que los establecimientos permanentes.

La organización explica que la iniciativa surge tras recibir numerosas comunicaciones de hosteleros, comerciantes de alimentación y particulares preocupados por las condiciones observadas durante la celebración del evento.

"Hemos recibido muchísimas llamadas por parte de hosteleros, incluso de gente no de hostelería, de particulares y también de comerciantes de alimentación. Hay un poco de alarma social con el tema sanitario de la Feira Medieval", asegura el presidente de la asociación, Héctor Cañete.

En el documento, la entidad comienza reconociendo la labor que desarrolla la Consellería de Sanidade a lo largo del año en materia de inspección de establecimientos hosteleros y subraya que esos controles son "necesarios y fundamentales" para garantizar la seguridad alimentaria y proteger la salud de los consumidores. De hecho, insiste en que no pretende que se reduzcan las inspecciones ni que se rebajen las exigencias a los restaurantes y locales de hostelería.

Su petición, explica, es otra: que "exista una misma vara de medir" cuando los alimentos se elaboran, manipulan, almacenan, exponen o sirven en instalaciones temporales, como ferias, mercados o eventos multitudinarios.

El escrito recuerda que los establecimientos de hostelería están sometidos durante todo el año a controles sobre sistemas de autocontrol, formación del personal, información sobre alérgenos, trazabilidad de los productos, fechas de caducidad, temperaturas de conservación, mantenimiento de la cadena de frío, limpieza de equipos e instalaciones, prevención de plagas, gestión de residuos o protección de los alimentos frente a posibles contaminaciones.

Precisamente por ello, la asociación considera que esos mismos criterios deben aplicarse también a las instalaciones temporales.

Según recoge el documento, durante la celebración de la Feira das Marabillas la entidad tuvo conocimiento de diversas situaciones que, a su juicio, "deberían ser objeto de comprobación" por parte de los servicios de inspección sanitaria. Algunas, asegura, fueron observadas directamente por personal de la asociación y otras les fueron trasladadas por comerciantes y terceros.

Entre ellas menciona cuestiones relacionadas con las condiciones de higiene y limpieza, la exposición y protección de los alimentos, su conservación y almacenamiento, la refrigeración o la disponibilidad de medios higiénicos adecuados para la manipulación de los productos.

"Que las comidas estén bien refrigeradas, que esté todo correctamente protegido"

"Hemos presentado un escrito a Sanidad reclamando que haga el favor de inspeccionar y asegurarse de que todo está bien, especialmente estos días de calor, que las comidas estén bien refrigeradas, que esté todo correctamente protegido, las neveras y todo el tema de higiene sanitaria", señala Cañete.

La asociación sostiene además que la preocupación no procede exclusivamente del sector hostelero. En el escrito afirma haber recibido también quejas de comerciantes de alimentación ajenos a la hostelería, que les trasladaron su malestar por la aparente diferencia entre las exigencias sanitarias a las que están sometidos sus negocios y las condiciones observadas durante la celebración de la feria.

En el documento, la asociación también hace referencia a los recientes episodios de intoxicaciones alimentarias registrados en Oza-Cesuras. Aunque aclara que no pretende "prejuzgar las causas concretas ni atribuir responsabilidades" por esos hechos, considera que sirven para recordar la importancia de extremar las medidas preventivas y mantener sistemas adecuados de vigilancia y control.

"La prevención cobra todavía mayor importancia en eventos multitudinarios, en los que durante pocos días pueden concentrarse miles de consumidores y numerosos puntos temporales de elaboración, manipulación, exposición y venta de alimentos", recoge el escrito.

Por ello, solicitan a Sanidad que las inspecciones en este tipo de eventos sean "objetivas, homogéneas y proporcionadas al riesgo", evitando diferencias injustificadas entre establecimientos permanentes e instalaciones temporales. Asimismo, pide que, en caso de detectarse incumplimientos, se adopten las medidas correctoras previstas en la normativa y que se informe a la asociación de las actuaciones realizadas.

"No se trata de enfrentar a la hostelería con una feria ni al comercio de alimentación con los vendedores temporales. Se trata de seguridad alimentaria, protección de los consumidores y aplicación objetiva y homogénea de los controles sanitarios", concluye el escrito.