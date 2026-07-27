Detenido tras chocar ebrio contra un coche en Matogrande, en A Coruña, y enfrentarse a la Policía

Foto de archivo de un coche de la Policía Local de A Coruña. Cedida

Un conductor ha sido detenido este lunes al mediodía en el barrio de Matogrande, en A Coruña, tras enfrentarse a agentes de la Policía Local después de chocar contra un vehículo estacionado mientras conducía bajo los efectos del alcohol.

El incidente se produjo sobre las 12:50 horas en la calle Juan Díaz Porlier, a la altura del número 28. El conductor impactó con su vehículo contra un coche que se encontraba estacionado en la vía. Por suerte, el siniestro se saldó sin heridos.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local, que le practicaron las pruebas de alcoholemia. Los resultados confirmaron a los agentes que el hombre conducía bajo los efectos del alcohol.

Según fuentes de la Policía Local, el conductor adoptó posteriormente una actitud violenta con los agentes e incluso trató de enfrentarse a ellos, por lo que finalmente fue detenido.