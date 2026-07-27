Una ballena aparece varada en la playa de Sabón, en Arteixo (A Coruña)

Una ballena de unos cinco o seis metros apareció varada este lunes en la playa de Sabón, en Arteixo, lo que movilizó a los servicios de emergencias tras el aviso de un particular. Según la información facilitada por el 112 Galicia, la primera llamada se recibió a las 8:40 horas, cuando un ciudadano informó de la presencia del cetáceo en la arena.

Hasta el lugar se desplazó personal de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA), encargada de evaluar el estado del animal y coordinar la intervención. Emergencias pasó el aviso a Salvamento Marítimo, a la Guardia Civil, la Policía local, Protección Civil de Arteixo y Gardacostas de Galicia.

Además, otro particular comunicó haber visto la ballena mientras practicaba surf en la zona, lo que confirmó la presencia del cetáceo en el arenal de Sabón.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la especie del animal ni sobre las circunstancias en las que quedó varado. CEMMA será la encargada de determinar las causas y realizar las actuaciones correspondientes.

Los primeros indicios apuntan a que puede tratarse de un rorcual común.

Remolcado a mar abierto: está bajo vigilancia

Según ha ampliado Salvamento Marítimo, Protección Civil alertó a los Controladores Marítimos de A Coruña, solicitando asistencia para remolcar al animal, que se encontraba próximo al dique del puerto exterior.

Hasta el punto se desplazó la embarcación de rescate Salvamar Betelgeuse, que remolcó a la ballena. Finalmente, a las 11.40 horas el cetáceo ya no se encontraba varada pero finalmente el animal murió durante el operativo de resacate, tal y como apuntan desde el Cemma.

El varamiento generó una gran expectación en el arenal de Arteixo en un jornada, además, que estará marcada por las altas temperaturas.

La ballena en la playa de Sabón Salvamento Marítimo

Otros varamientos

El pasado mes de marzo, fue una cría de ballena aliblanca la que apareció varada a orillas de la costa de Oleiros, en concreto en la playa pequeña de Santa Cristina, en la zona de la ría. El ejemplar fue localizado en un primer momento por un grupo de personas que practicaban deportes acuáticos. Las personas que la encontraron intentaron redirigirla en un momento hacia el mar siguiendo las instrucciones de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA) pero la pequeña, que nadaba cansada y sin fuerzas, no logró regresar a su hábitat. El animal tenía heridas por restos de un cabo en su boca.