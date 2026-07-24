Detenido en A Coruña un ciudadano albanés acusado de amenazar con una pistola a dos personas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en A Coruña a un ciudadano de nacionalidad albanesa como presunto autor de un delito de amenazas graves, tras supuestamente intimidar con un arma de fuego a dos ciudadanos.

Los hechos ocurrieron cuando el detenido, por causas que están siendo investigadas, habría esgrimido una pistola para amenazar a las dos víctimas, generando una situación de gran alarma. Tras recibir el aviso, los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) iniciaron una investigación que permitió identificar al presunto autor. Tras lograr ubicar el domicilio del investigado, se obtuvo autorización judicial para realizar una entrada en el mismo, llevándose a cabo con la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad de la Jefatura Superior de Galicia.

La intervención policial culminó con la detención del sospechoso, quien fue trasladado a dependencias policiales para la práctica de las diligencias correspondientes. En el posterior registro llevado a cabo en el domicilio del detenido, se intervino el arma presuntamente utilizada, dos cargadores y munición, así como un dispositivo de inmovilización eléctrica que serán objeto de los análisis periciales pertinentes.

La investigación continúa abierta con el fin de esclarecer por completo las circunstancias en las que se produjeron los hechos. El detenido, que cuenta con numerosos antecedentes, fue puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de dos delitos de amenazas graves, un delito de tenencia ilícita de armas y un delito contra la administración de justicia.