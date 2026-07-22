Arrancan las fiestas de O Burgo, en Culleredo (A Coruña) con un operativo especial de seguridad

Las fiestas patronales de O Burgo comienzan hoy, miércoles 22 de julio, con la previsión de atraer miles de personas a Culleredo. Son uno de los festejos de referencia en Galicia y los vecinos las esperan con expectación. Combinarán las verbenas con los puestos y las grandes atracciones.

El evento contará con un plan especial de seguridad focalizado en la protección ciudadana, con el refuerzo diario de patrullas de la Policía Local y de efectivos de Emerxencias, junto con la Guardia Civil.

En la zona de las fiestas se instalará el puesto de mando avanzado de las fuerzas y cuerpos de seguridad, puesto sanitario, zona de ambulancias y bomberos. El Concello contará en este puesto con un sistema de videovigilancia para reforzar la atención.

El Concello instalará también el Punto Violeta, para asistir ante situaciones de agresiones sexistas. Estará atendido por profesionales especialistas

Como serán miles las personas que acudan a pie al recinto de la fiesta, la Policía Local establecerá una regulación en los pasos de peatones del entorno, con bandas reductoras de la velocidad. En la avenida de A Coruña, principal acceso a la zona de las fiestas, se instalaron vallas que ampliarán la zona reservada a los viandantes.

La protección de los peatones será uno de los grandes objetivos del dispositivo. Además de controlar los pasos de cebra, la Policía Local velará por evitar aparcamientos prohibidos en zonas que afecten al tránsito de las personas, como las aceras.

Circulación y accesibilidad

La avenida Juan Carlos I permanecerá cortada desde la glorieta de la avenida de A Coruña hasta la glorieta con la calle Templarios. El corte comenzará a las 17:00 horas todos los días, salvo el sábado 25 que será a las 12:00 horas.

Asimismo, cabe recordar que el paseo marítimo, en la parte peatonal que linda con la ría, está todavía en obras por parte del Estado, por lo que no se puede utilizar. Su acceso está precintado y prohibido.

El Concello de Culleredo recomienda a los que acudan a las fiestas en coche que tomen la avenida Juan Carlos I en Fonteculler y, siguiendo las indicaciones de Protección Civil y Policía Local, estacionen en las múltiples zonas especiales habilitadas, como la explanada junto al botánico.

Para personas con movilidad reducida, el Concello creará zonas especiales en el aparcamiento de Gadis y en la calle Templarios. Los taxis tendrán una parada especial en la avenida de A Coruña. Además, habrá refuerzo de buses metropolitanos de madrugada, especialmente las jornadas de hoy y el lunes, las marcadas como de mayor afluencia.

El alcalde, José Ramón Rioboo, hace un llamamiento a los ciudadanos para disfrutar de estos festejos desde la tranquilidad, sin alcohol al volante y haciendo caso en todo momento a las indicaciones de los efectivos de seguridad.