El grupo de jóvenes de María Pita que se quedó a recoger tras el Mundial en A Coruña: "Fue una locura"

Noches alegres, mañanas tristes. Día de celebración en María Pita, montones de basura por el suelo. Hay cosas que parecen inevitables, pero que con un simple gesto pueden cambiar. Eso fue lo que pensó un grupo de amigos de entre 22 y 23 años que, al terminar el partido, decidió recoger su basura, pero que, al acabar, no fue capaz de dejar la de los demás y hacer como si nada.

"Íbamos a recoger nuestra basura para ir a otro lado, pero quedó todo hecho un desastre, así que decidimos ayudar", cuenta Iria García, una de las integrantes de este grupo de amigos que emocionó al DJ que andaba por allí cuando se los encontró reuniendo bolsas de basura.

Manrique Cibeira, más conocido como Manry el DJ, llevaba desde que instalaron las pantallas gigantes en María Pita viendo cómo la plaza se convertía en un vertedero con el paso de las celebraciones. Ya en cuartos hubo basura; en la semifinal fue a más, pero nada como lo de este domingo, cuando el encuentro contra Argentina atrajo a miles de personas y, con ello, bebidas y comida para echar las horas.

No hay nada de malo en eso. Pero todo sería mucho mejor si quienes acudieron recogieran lo que consumieron. Y, visto lo visto, muchos no lo hicieron. "La gente se piensa que como al día siguiente lo limpian, no tienen por qué hacerlo, y no aprenden", cuenta Iria. Dicho y hecho. A primera hora de este lunes, los servicios de limpieza municipales ya se habían hecho cargo de todo lo que quedaba.

El grupo de amigos que recogió la basura tras el Mundial en A Coruña junto al montón de bolsas Cedida

Los jóvenes fueron rescatando bolsas de supermercado vacías que se encontraban por el suelo, abandonadas por otras personas, e iban sacando los residuos más voluminosos para facilitar el trabajo al día siguiente al servicio de limpieza.

"Nos felicitaban, pero no echaban una mano"

"Fue una locura cómo quedó todo después del partido", cuenta Iria. En un principio iban a recoger solo lo suyo, pero al mirar a su alrededor decidieron seguir. "Alguna persona más se unió para ayudar un poco, pero la mayoría de la gente simplemente pasaba y nos felicitaba, aunque no echaban una mano", explica.

Era la 1:30 y al día siguiente tocaba volver a clase, pero aun así quisieron aportar su granito de arena. "Es una pena que la gente se movilice tanto para ver un partido y apoyar a una selección, pero lo más básico, que es cuidar nuestra ciudad y el medio ambiente, no lo tengan tanto en cuenta", indica.

Fue eso mismo lo que los animó a tomar la iniciativa de recoger lo suyo y también lo de los demás. Y el DJ no pudo evitar fijarse en ellos. "Se habla muy mal de la gente joven, pero al ver esto siento que hay un hilo de esperanza", cuenta a Quincemil. Ante lo que estaba viendo, decidió fotografiarlos junto a los montones de basura que habían conseguido reunir.