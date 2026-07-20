La feria medieval de A Coruña cambia los contenedores de la Ciudad Vieja para facilitar la limpieza

A partir de este miércoles 22 de julio la Ciudad Vieja de A Coruña regresa a la época medieval con la Feira das Marabillas, un evento que congregará a cientos de personas y que en materia de limpieza ha obligado a hacer unos cambios en los contenedores del barrio.

Desde la organización de la feria y desde la asociación vecinal explican que, como ya sucedió en los últimos años, los contenedores soterrados se han cerrado y se han habilitado otros a unos metros para depositar la basura.

Esta medida se toma para facilitar las labores de limpieza en unos días en los que la cifra de visitantes a la Ciudad Vieja se intensifica.

Así, desde el pasado domingo, 19, los contenedores están cerrados y los vecinos deben hacer uso de otros. Esto se indicó la semana pasada tanto desde el Concello como desde la asociación vecinal a través de diferentes canales, entre ellos carteles en los propios contenedores.

Paralelamente, la organización de la feria cuenta con personal de limpieza que estará recogiendo y reponiendo las papeleras en cajas de cartón que se colocan por toda la Ciudad Vieja durante el evento.

Sin embargo, a dos días de que arranque la feria medieval, los vecinos ven como la basura se acumula igualmente junto a los depósitos soterrados y lamentan que hay "basura y heces" delante de sus casas.

Basura acumulada en los contenedores cerrados de la Ciudad Vieja. Cedida

Desde la asociación recuerdan además que en verano el horario para depositar la basura es de 22:00 a 0:00 horas y que está prohibido dejar bolsas de basura fuera de los contenedores con multas de hasta 750 euros, por lo que envían un mensaje al barrio para incentivar la colaboración, especialmente estos días.