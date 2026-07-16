Los bomberos rescatan a varias personas atrapadas en los ascensores de O Castrillón, en A Coruña

Los bomberos de A Coruña tuvieron que intervenir en las últimas horas para rescatar a varias personas que habían quedado atrapadas en uno de los ascensores urbanos del barrio de O Castrillón tras una avería en el sistema.

La incidencia se produce apenas un día antes de que esta infraestructura cumpla su primer año de funcionamiento. Los ascensores, inaugurados el 17 de julio de 2025, conectan mediante transporte vertical la avenida de Oza con el barrio de O Castrillón y supusieron una inversión de 430.000 euros, financiada con fondos europeos Next Generation.

No es la primera vez que estos elevadores obligan a intervenir a los servicios de emergencia. Hace menos de un año, los bomberos ya tuvieron que rescatar a dos personas que habían quedado atrapadas en el ascensor exterior.

Los problemas comenzaron apenas cuatro días después de su inauguración. Entonces, una entrada de agua provocó una avería que afectó a una de las piezas del sistema, que posteriormente tuvo que ser sustituida para restablecer el servicio.

Los ascensores están situados entre las calles Pintor Villar Chao y Juan Montes y prestan servicio a los barrios de A Gaiteira, O Castrillón y Os Castros, facilitando la conexión entre la avenida de Oza y una de las zonas con mayor desnivel de la ciudad.

La nueva avería vuelve a poner el foco sobre una infraestructura concebida para mejorar la accesibilidad del entorno, pero que durante su primer año de funcionamiento ya ha registrado varios problemas técnicos y ha requerido en más de una ocasión la intervención de los servicios de emergencia.