BiciCoruña roza los 20.000 usuarios tras un año de expansión y cuenta con un taller con el doble de capacidad

BiciCoruña continúa consolidándose como uno de los servicios municipales con mayor crecimiento en A Coruña. El sistema de préstamo de bicicletas urbanas se acerca por primera vez en su historia a los 20.000 usuarios, tras sumar cerca de 4.000 nuevas altas desde finales de 2025, coincidiendo con la ampliación de la red de estaciones y de la flota de bicicletas.

La alcaldesa, Inés Rey, visitó este jueves las nuevas instalaciones del servicio en el polígono de A Grela, donde ya ha quedado centralizado el mantenimiento y la reparación de las bicicletas tras el traslado desde la avenida del Ferrocarril. “Ahora ya está totalmente centralizado el servicio de mantenimiento y reparación aquí en A Grela”, explicó.

Durante la visita, Rey destacó el crecimiento experimentado por el sistema en los últimos meses. “A finales de 2025 terminamos una fase de expansión con casi 80 estaciones y reforzamos la flota de bicicletas, llegando a las 700 unidades”, recordó.

Según detalló, el servicio pasó de 16.300 usuarios a 31 de diciembre a “casi 20.000” a finales de junio.

El aumento de la demanda también se refleja en el número de desplazamientos. Entre marzo y junio, BiciCoruña fue batiendo su récord mensual de usos, pasando de 213.000 trayectos en marzo a 260.000 en junio. Además, nueve de los diez días con mayor número de viajes de toda la historia del servicio se registraron durante el pasado mes de junio.

Más del doble de operarios en plantilla

Ante este crecimiento, el Concello prevé reforzar la plantilla hasta superar los 20 trabajadores antes de que finalice el año. “La previsión es finalizar 2026 con más de 20 trabajadores, más del doble de lo que teníamos antes para logística, mantenimiento y operarios de redistribución”, señaló la alcaldesa.

Rey subrayó además que el sistema presenta unos niveles de utilización muy superiores a la media de otros servicios similares. “Lo normal en un servicio como este son diez usos de media al día, pero en A Coruña estamos en 19 usos diarios, el doble. Eso es positivo porque demuestra el éxito del servicio y la apuesta por la movilidad sostenible”, afirmó.

Las nuevas instalaciones de A Grela cuentan con 800 metros cuadrados, el doble de superficie que el anterior taller, e incorporan un puesto específico para el análisis y mantenimiento de motores eléctricos, además de nuevos espacios para la reparación de bicicletas, la recarga de los vehículos de redistribución y los vestuarios del personal.

En el taller se realizan diariamente tareas de mantenimiento como el cambio de llantas, timbres o frenos, además del ajuste de los sistemas mecánicos. “Los motores se desmontan y se envían a una empresa especializada cuando alcanzan los 15.000 o 20.000 kilómetros”, explicó Rey, quien destacó que “el servicio se usa de forma masiva y responsable y, salvo alguna cuestión de carácter puntual, creo que los coruñeses son respetuosos con el patrimonio público, en este caso las bicicletas”.