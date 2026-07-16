Así avanzan las obras en la estación intermodal de A Coruña, que entran en su última fase

Nueva zona de embarque de la estación intermodal de A Coruña. Adif

Las obras en la estación intermodal de A Coruña siguen avanzando manteniendo el horizonte previsto de finalización a finales de este mismo año. Después de una fase de obras para la construcción de la nueva zona de vías, lo que obligó a cortar la conexión ferroviaria durante semanas, la creación de esta nueva estación de tren avanza con los trabajos para crear la zona de viajeros y servicios, los accesos y la urbanización y su integración en el entorno.

Con estos frentes abiertos la creación de la nueva estación de A Coruña entra así en su tercera y última fase de obras.

El presupuesto total de la obra es de 86,7 millones de euros y servirá para adaptar la infraestructura al tráfico de viajeros de Alta Velocidad y del Eje Atlántico.

Los últimos trabajos se centraron en la finalización de la zona de vías.

Andenes y edificio administrativo de la nueva estación de A Coruña en obras. Adif

En total, con la nueva configuración, hay seis vías de ancho ibérico y tres andenes de 8 metros de anchura bajo una nueva marquesina diseñada como emblema de la nueva estación.

Esta está formada por una estructura de acero en un tono azul claro de 9.884 metros cuadrados de superficie que cubre con 200 metros de longitud y 48,5 metros de anchura la nueva zona de vías y andenes en la zona sur de la infraestructura, la parte ampliada.

Cuenta con pilares de hormigón de 11,6 metros de altura y para su construcción se emplearon dos grúas de 250 toneladas y plataformas de hasta 40 metros de altura.

Marquesina y zona de andenes de la nueva estación de tren de A Coruña. Adif

En los próximos meses las obras pondrán el foco en la zona de viajeros y servicios, los accesos del paso subterráneo hacia el nuevo aparcamiento y la pasarela peatonal superior y en los trabajos de integración y urbanización.

Así, hace semanas que han empezado los trabajos en el acceso de coches al nuevo aparcamiento desde el paso inferior bajo la estación que se extiende a lo largo de 145 metros.

También se ha actuado ya en la pasarela peatonal que conectará la avenida de A Sardiñeira con la avenida del Ferrocarril para unir ambos lados de la estación intermodal, una intervención que Adif indica que está muy avanzada.

Por otra parte, en los dos nuevos edificios se concentrarán todos los servicios de la nueva estación, incluyendo la nueva sala de embarque entre la nueva y antigua marquesina que contará con sala VIP, sala de autoridades, local comercial y de restauración, aseos y cuartos técnicos.

La tradicional marquesina, donde antes estaban las vías, se convertirá en una "plaza pública" y pasará a ser con la obra una zona comercial con un amplio vestíbulo.

De esta forma se busca mantener y poner en valor los orígenes de un edificio que se remonta al año 1935 y que supone el único ejemplo del estilo neorrománico del ferrocarril en España.

Pese a los avances y a tener las vías ya finalizadas, los trenes no partirán de la nueva infraestructura hasta que todas las obras estén terminadas y se obtenga la autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF).

Inaugurada en diciembre del 2024, todo parece indicar que la estación provisional cumplirá dos años de funcionamiento, manteniéndose operativa hasta finales de este 2026.

Casi dos mil autobuses y 300 taxis en los días de interrupción del servicio

En la anterior fase de obras, desde el pasado 26 de junio y hasta el 10 de julio, la evolución de los trabajos obligó primero a cortar parcialmente y más adelante totalmente la conexión ferroviaria con la estación de A Coruña.

A lo largo de esos días, Renfe habilitó un servicio alternativo de transporte por carretera.

Según las cifras aportadas por la compañía, se utilizaron un total de 1.850 autobuses y 285 taxis en sustitución de los servicios de Media Distancia, Avant y Larga Distancia afectados.

Nuevas afecciones

Finalizada esta segunda fase, desde el pasado sábado el avance de las actuaciones afecta a otra parte de la infraestructura ferroviaria, la situada entre A Coruña y Uxes.

En esta ocasión no se suspenderán viajes, pero sí hay 10 trenes que se ven afectados.

9470 AVANT Ourense–A Coruña, nueva salida a las 06:30h (antes 06:40h)

(antes 06:40h) 9480 AVANT Ourense–A Coruña, nueva salida a las 07:45h (antes 07:50h)

(antes 07:50h) 9112 MD Vigo Urzaiz–A Coruña: nueva salida a las 10:40h (antes 10:35h)

(antes 10:35h) 9132 MD Vigo Urzaiz–A Coruña: nueva salida 13:45h (Antes 13:40h)

(Antes 13:40h) 9142 MD Vigo Urzaiz–A Coruña: nueva salida 14:35h (Antes 14:40h)

(Antes 14:40h) 9061 AVANT A Coruña–Ourense: nueva salida a las 06:00h (Antes 05:50h)

(Antes 05:50h) 9351 AVANT A Coruña–Ourense: nueva salida a las 15:08h (Antes 15:10h)

(Antes 15:10h) 9111 AVANT A Coruña–Ourense: nueva salida a las 10:00h (Antes 11:25h)

(Antes 11:25h) 9182 MD Vigo Urzaiz–A Coruña, modifica su llegada a las 19:52h

4345 AVE Madrid-A Coruña, modifica su llegada a las 18:21h

En lo que queda de año, es posible que la conexión ferroviaria se vea nuevamente afectada.

Desde Renfe aclaran que en caso de producirse alguna modificación nueva en el servicio esta se comunicará "con antelación".