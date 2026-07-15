Localizan el cuerpo sin vida de un vecino de Mesoiro, en A Coruña

Los bomberos de A Coruña localizaron este martes por la tarde el cuerpo sin vida de un varón en el interior de su vivienda, situada en el barrio de Mesoiro. Sus familiares llevaban días sin tener noticias de él.

La intervención se llevó a cabo sobre las 17:07 horas. Según recogen los bomberos en el informe de la actuación, acudieron hasta la calle Illa de Sálvora para realizar una apertura forzada en un domicilio a petición de la Policía Local, después de que la familia alertara de que no lograba contactar con el hombre desde hace varios días.

Los efectivos accedieron a la vivienda a través de una ventana utilizando un camión con autoescalera. Una vez dentro, encontraron en el interior el cuerpo sin vida del vecino. Por el momento se desconocen las causas de la muerte.