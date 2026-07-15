Cambios de tráfico en la Ciudad Vieja de A Coruña: A Maestranza estrena nuevo sentido de circulación

Nuevo cambio de tráfico en la Ciudad Vieja de A Coruña. En esta ocasión, en la zona de A Maestranza. A principios de esta semana comenzaron los trabajos para reorganizar la circulación entre A Maestranza y la avenida do Metrosidero, un cambio consensuado con los vecinos de la zona para facilitar la movilidad.

En concreto, según informa el consistorio en nota de prensa, el cambio más destacado afecta al carril que conecta la avenida do Metrosidero con la calle A Maestranza, que bordea la Residencia Militar Atocha-Maestranza. Actualmente, este tramo está configurado en sentido de incorporación hacia la calle A Maestranza, pero pasará a funcionar en sentido contrario: desde A Maestranza hacia la avenida do Metrosidero.

Según el Ayuntamiento, esta modificación permitirá facilitar las maniobras de los vehículos a la hora de buscar estacionamiento en esta zona del barrio y contribuirá también a reducir el tráfico en la calle Campo da Estrada, que desemboca en una plaza con circulación limitada y prioridad peatonal.

Los trabajos de señalización del nuevo sentido de circulación se están realizando al mismo tiempo que el repintado de las plazas de aparcamiento reservadas para residentes.