Rescatan a un menor con el pie atrapado entre las rocas en la playa de Naval, en Oleiros (A Coruña)

Los bomberos del Servicio de Emergencias de Oleiros tuvieron que intervenir en la tarde de este martes para rescatar a un menor que había quedado con un pie atrapado entre las rocas en la playa de Naval.

El operativo se activó tras recibir el aviso del Servicio de Salvamento y Socorrismo del municipio. Hasta el arenal se desplazó una dotación formada por tres bomberos que, tras valorar la situación, comprobaron que el menor presentaba un edema en los tejidos blandos del pie, lo que impedía extraer la extremidad sin riesgo de agravar las lesiones.

Ante esta situación, los efectivos emplearon un taladro percutor y diverso material auxiliar para desgastar de forma progresiva la roca y crear el espacio suficiente que permitiera liberar el pie con seguridad.

En el rescate participaron de forma coordinada los bomberos del Servicio de Emergencias de Oleiros, el Servicio de Salvamento y Socorrismo —incluidos los coordinadores y el personal de la playa de Naval— y la Policía Local, que colaboró para garantizar la seguridad durante toda la intervención.

Una vez liberado, el menor fue atendido en la propia playa por el personal sanitario del Servicio de Salvamento y Socorrismo. Posteriormente, su familia lo trasladó a un centro sanitario para someterlo a una valoración médica.

Desde el Ayuntamiento de Oleiros destacaron la rápida coordinación entre los distintos servicios de emergencia, que permitió resolver el incidente "con rapidez, seguridad y eficacia".