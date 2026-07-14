Así podrás moverte por A Coruña el día del eclipse: cortes de tráfico y refuerzos de buses

Aunque no es posible estimar cuánta gente verá en A Coruña el histórico eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, la ciudad espera recibir a miles de personas ese día. Por eso, el Concello ha diseñado un dispositivo especial de movilidad para la jornada con cortes de tráfico, aparcamientos disuasorios y refuerzo en las líneas de autobús.

Ese día, la ocultación del sol comenzará hacia las 19:31 horas y se extenderá hasta las 21:22 horas, con el momento álgido entre las 20:28 y las 20:29 horas de esa tarde de agosto, durante algo más de un minuto.

Aun así, la ciudad estará preparada desde primera hora de la mañana con cambios en el tráfico y desde el Concello insisten en que se eviten desplazamientos innecesarios durante la jornada.

Cortes en el paseo marítimo

Desde las 18:00 horas se cortará al tráfico el paseo marítimo en Riazor, incluyendo el entorno del estadio en la avenida de la Habana y en Manuel Murguía, como sucede en días de partido. De hecho, el propio 12 de agosto el Dépor disputará el trofeo Teresa Herrera contra el Real Madrid.

La circulación se irá restableciendo una vez finalice el eclipse por tramos de manera progresiva y, cuando termine el partido de fútbol, estará completamente restablecida.

Además, en la Coraza entre Riazor y Orzán se establecerá una zona específica PMR para que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar desde aquí del eclipse.

Otros dos puntos que atraerán una importante afluencia de gente son O Portiño y el Monte de San Pedro. En sus inmediaciones también se limitará el tráfico para evitar que se generen embudos y permitiendo únicamente el paso de vehículos autorizados de seguridad y emergencias.

Aparcamientos disuasorios

Para quienes lleguen desde fuera de la ciudad o tengan que utilizar su propio vehículo, el Concello habilitará tres aparcamientos disuasorios. Uno de ellos estará en el Coliseum y los otros dos en los campus de A Zapateira y Elviña.

Estos dos últimos se coordinarán con la Universidade da Coruña y suman cerca de mil plazas de aparcamiento.

Aparcamientos disuasorios para el 12 de agosto en A Coruña. Concello de A Coruña

Desde estos puntos se habilitará una línea especial de autobús que conecte con la plaza de Pontevedra y que circulará todo el día y se reforzará con dos buses más desde las 18:00 horas, con una frecuencia de 10 minutos.

Refuerzo en las líneas de autobuses

El 12 de agosto se habilitará un servicio especial de transporte urbano.

Más allá de las conexiones habituales de bus, habrá la ya mencionada desde los aparcamientos disuasorios y una a mayores que llegue hasta las rotondas de acceso a la Estrada dos Fortes y O Portiño. Desde ahí, quienes quieran ver el eclipse en estas zonas deberán continuar el camino a pie, como también para acceder al Monte de San Pedro.

Debido a los cortes en el paseo marítimo, tendrán modificaciones las líneas 3, 3A, 7 y 11, como sucede el día de San Juan.

La 3A se reforzará también para facilitar los acercamientos a O Portiño y San Pedro y para el regreso tras el eclipse.

Para la vuelta, se mantendrán las líneas regulares hasta después de las 23:00 horas y la especial hacia los aparcamientos disuasorios tendrá frecuencias de cada 15 minutos desde la plaza de Pontevedra.

La recomendación: disfrutar del eclipse en los barrios

En todo caso, desde el Concello recomiendan que se disfrute del eclipse desde los distintos puntos habilitados a lo largo de la ciudad, evitando colapsar los principales ubicados en el paseo marítimo, O Portiño, Bens y San Pedro.

Algunos de los lugares destacados están en los parques de Oza, San Diego, Eirís o Novo Mesoiro, además del Parrote, Adormideras, el entorno del Ágora o la plaza central de Xuxán y la explanada del Sector 7.

En la web del Concello hay disponible un mapa interactivo con todos los puntos desde los que ver el eclipse en A Coruña.