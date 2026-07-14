Ambulancia del 061 en Galicia

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A Coruña

Herido leve en A Coruña un operario tras volcar su camión mientras descargaba un contenedor de obra

El peso de la carga hizo que el vehículo volcase, provocando que el operario cayese desde una altura considerable a la vía pública

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Un operario de obra ha tenido que ser trasladado este martes por la mañana al hospital de A Coruña tras sufrir un accidente laboral mientras descargaba un contenedor en la calle Pondal.

Los Cantones de A Coruña durante la última fase de las obras

El incidente tuvo lugar sobre las 09:00 horas y, según explican fuentes de la Policía Nacional, el camión volcó hacia atrás mientras descargaba la carga para dar servicio a una obra que se está desarrollando en la calle.

El vehículo volcó debido al peso de la carga y, como consecuencia, el operario se precipitó desde una altura considerable sobre la vía pública. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y una ambulancia del 061, que trasladó al hombre al hospital con aparentes heridas leves, aunque queda pendiente de la valoración por parte del personal sanitario.

Desde la Policía Local confirman que el incidente apenas provocó afecciones al tráfico de la calle, ya que, al encontrarse en obras, los cierres y aperturas a la circulación se están llevando a cabo de forma habitual en la vía.