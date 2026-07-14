Hallan el cuerpo sin vida de una persona tras un incendio en una antigua hípica abandonada de Culleredo (A Coruña)

Una persona ha sido localizada sin vida este martes tras declararse un incendio en una antigua nave industrial, anteriormente vinculada a una actividad hípica, situada en la Rúa Burra, en el municipio de Culleredo.

El aviso se recibió sobre las 13:20 horas, cuando un particular alertó al 112 Galicia de un incendio en la antigua instalación, ubicada junto a la carretera DP-0510, en la parroquia de Sésamo. El alertante indicó además que en el exterior de la nave había un hombre tendido con graves quemaduras.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061, los Bomberos de Arteixo, patrullas de la Guardia Civil de los puestos de Culleredo y Oleiros, así como agentes de la Policía Local.

A su llegada, los servicios de emergencia localizaron el cuerpo sin vida de la víctima en el exterior de las instalaciones. Una vez concluidos los trabajos de extinción, se confirmó oficialmente su fallecimiento.

Investigación abierta

Según informaron los equipos de emergencia, el fuego afectó principalmente a la maleza que rodeaba la edificación y a los escasos restos que permanecían en pie de la antigua hípica.

La Guardia Civil ha asumido la investigación y, por el momento, está recabando los primeros indicios para esclarecer lo ocurrido. Debido a la fase inicial de las pesquisas, no se han facilitado datos sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre las posibles causas del incendio.

Las autoridades han señalado que se ofrecerá nueva información cuando existan datos oficialmente contrastados y autorizados por la autoridad judicial.