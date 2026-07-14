A Coruña cerrará al tráfico el paseo marítimo el día del eclipse: así será el dispositivo especial

El próximo 12 de agosto A Coruña será una de las ciudades en las que presenciar un acontecimiento histórico: el eclipse total de sol. La ciudad herculina prepara ya un extenso dispositivo de seguridad con la previsión de que miles de personas se den cita en la urbe este día.

El punto álgido del eclipse durará poco más de un minuto, entre las 20:28 y las 20:29 horas de esa tarde de agosto. Sin embargo, la ocultación del sol comenzará casi una hora antes, hacia las 19:31 horas y se extenderá hasta las 21:22 horas.

"No hay ninguna ciudad del mundo donde el eclipse vaya a durar tanto tiempo", destacó en una rueda de prensa esta mañana la alcaldesa, Inés Rey.

Por esto, la ciudad asume este día como un "orgullo y una responsabilidad" a la hora de planificar la jornada.

Al ser un evento sin precedentes, no hay una estimación de asistencia. Sí se esperan miles de personas, en un día en el que coincidirán hasta cinco cruceros en la ciudad y en el que muchos hoteles tienen ya una alta tasa de ocupación.

Esto, unido a la gran expectación que provocará el fenómeno, obliga a que la ciudad prepare un dispositivo que se extenderá durante buena parte de la jornada.

Horas del eclipse en A Coruña Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

En este contexto, el Concello recomienda evitar desplazamientos innecesarios para ese día.

Cambios en el tráfico y refuerzo de buses

El tráfico en el paseo marítimo en Riazor estará cerrado desde las 18:00 horas y se irá abriendo por tramos desde el final del eclipse y quedará restaurado con normalidad cuanto termine el partido del Teresa Herrera en Riazor.

El cierre se extenderá por la curva del estadio de Riazor, así como por la avenida de la Habana y Manuel Murguía.

"Igual que en San Juan, se habilitará en la Coraza un puesto de mando central donde seguiremos el plan de seguridad y movilidad. Ahí habrá una zona PMR para que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar del eclipse con todas las garantías", indicó la alcaldesa.

En el caso de O Portiño y San Pedro, se limitarán los vehículos que puedan acceder, permitiendo solamente a los autorizados de emergencias y seguridad, y se reforzará la conexión del transporte urbano.

Estos buses llegarán hasta la rotonda de la Estrada dos Fortes para facilitar el acercamiento y, a posteriori, continuar el camino a pie. En el Monte de San Pedro también habrá restricciones de estacionamiento y circulación.

Además, habrá aparcamientos disuasorios en Elviña, y A Zapateira en colaboración con la UDC y con unas mil plazas. También se habilitará otro en el Coliseum.

Desde ahí habrá una línea especial de autobús que conecte con la plaza de Pontevedra. Circulará durante todo el día y la frecuencia se elevará a cada 10 minutos con dos buses más desde las 18:00 horas.

Ese día se mantendrán las líneas regulares y se modificarán las 3, 3A, 7 y 11 por los cortes del paseo marítimo, como sucede el día de San Juan. La 3A se reforzará para facilitar los accesos a San Pedro y también se reforzarán para los viajes de vuelta, además de la especial con frecuencias de 15 minutos para regresar a los campus, hasta las 23:00 horas.

El dispositivo estará formado por aproximadamente 300 efectivos de seguridad y emergencias.

Dónde ver el eclipse en A Coruña

Para el día del eclipse, el Concello habilitará tres grandes espacios de observación. Uno de ellos en O Portiño, otro en el parque de Bens y un tercero en el Monte de San Pedro.

Además, el fenómeno también será visible en los barrios coruñeses.

Aunque esos son los tres puntos principales, hay otras 43 ubicaciones en las que se podrá ver el eclipse.

Estos son todos los sitios en los que presenciar el fenómeno: Parque Adolfo Suárez, Maestranza, Parque Europa, Torre de Hércules, Parque Torre-Adormideras, Monte de San Pedro, Parque de Bens, Penamoa, Parque Novo Mesoiro, Castro de Elviña, Xuxán, Campus de A Zapateira y de Elviña, Ánimas-Plaza del Emigrante, Parrote, As Lagoas, Labañou, Sindicatos Sector 7, Parque de Oza, Aparcamiento Monelos, Aparcamiento Inés de Ben, Parque Carlos Casares, Parque San Diego, Mirador Os Castros, Centro Ágora, Mercado de Monte Alto, Mariñeiros, Plaza Santiago Casares Quiroga, Durmideiras, Monte Alto-San Xosé. Así como diversos puntos desde el Paseo Marítimo.

Las playas de Riazor y Orzán tendrán zonas de observación prioritaria, ya que se espera que atraigan a una mayor afluencia de gente por su ubicación, en el caso de Riazor por su cercanía al estadio de Riazor, y también por su extensión.

Asimismo, se recomienda organizar los desplazamientos con antelación y, preferiblemente, ver el fenómeno desde los barrios.

"Para mirar directamente al sol será imprescindible la utilización de gafas homologadas", recordó la alcaldesa haciendo hincapié también en las medidas de seguridad para ese día.

Programación especial

Para celebrar este día, después del eclipse está prevista la actuación de Los Satélites en la plaza de María Pita y un concierto especial de la Banda Municipal de Música, que interpretará bandas sonoras inspiradas en el espacio y la exploración del universo.

Además, algunos locales de hostelería de la ciudad también organizarán eventos especiales, con menús dedicados al eclipse o repartiendo gafas de regalo.

Antes del 12 de agosto, el Concello publicará un bando municipal que deberán cumplir las personas o establecimientos que deseen organizar algún evento especial ese día o colocar barras en el exterior. En este último caso deberán habilitar los baños de sus locales o colocar un WC químico.

También se pedirá que se apaguen los equipos de música y altavoces en el momento álgido del eclipse.

El 12 de agosto se disputará también el Teresa Herrera, que este año enfrentará al Dépor contra el Real Madrid.

"Es un evento histórico y único que todos estamos deseando disfrutar. Para eso habrá que pensar en colectivo", subrayó Rey, que recordó que las distintas áreas del Concello han trabajado durante meses de forma conjunta "para tener todo preparado para el 12 de agosto".