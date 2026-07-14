Así celebrará A Coruña la Virgen del Carmen: esta es la programación por barrios

Estatua de la Virgen del Carmen, en A Coruña .

Este fin de semana, los barrios de tradición marinera de A Coruña están de celebración. San Amaro, Os Mariñeiros, Peruleiro, As Xubias u O Portiño se prepara para vivir un intenso fin de semana con motivo de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros.

Procesiones por mar, verbenas, conciertos, comidas populares y actividades para toda la familia protagonizarán la programación en diferentes puntos de la ciudad.

Club del Mar de San Amaro

El Club del Mar de San Amaro celebrará una nueva edición de la Festa del Carmen con una jornada dirigida exclusivamente a sus socios y sus familias este jueves 16 de julio.

La programación comenzará a las 10:00 horas con una yincana infantil en el pabellón. Entre las 12:00 y las 18:00 horas habrá hinchables acuáticos y terrestres, mientras que a las 12:00 horas se celebrará una sesión de zumba en la terraza de la piscina.

Uno de los momentos más esperados llegará a las 16:30 horas con la tradicional procesión marítima, para la que cada unidad familiar podrá retirar dos invitaciones. La jornada continuará con una paella popular a las 19:30 horas y finalizará con el concierto de Carlos Bau a las 20:30 horas.

Peruleiro y Os Mariñeiros

Los barrios de Peruleiro y Os Mariñeiros celebrarán sus fiestas del 17 al 19 de julio con una programación pensada para todos los públicos. Las celebraciones arrancarán el viernes con la inauguración oficial a las 20:00 horas, seguida del concierto de Begoña García y una sesión de DJ Javito.

El sábado comenzará con una chocolatada popular y un cuentacuentos en gallego a cargo de Laurita Pita. La jornada incluirá además sesión vermú con el Grupo Miami, fiesta de la espuma e hinchables para los más pequeños, varias sesiones de DJ y un nuevo concierto del Grupo Miami por la noche.

El domingo estará marcado por el pasacalles de Contiños da Feira, la sesión vermú con Gremlins Pop Rock, un tardeo con DJ Mon, la actuación de Nova Trova Coruñesa y el concierto de The Muppets, que pondrá el broche final a las fiestas.

Además, durante el fin de semana habrá un mercadillo de artesanía abierto entre las 11:00 y las 18:00 horas.

As Xubias

El barrio de As Xubias volverá a rendir homenaje a la Virgen del Carmen con dos jornadas en las que la gastronomía tendrá un papel protagonista.

El sábado 18 de julio comenzará con un pregón cuyo protagonista será, según la organización, el "vecino más especial" del barrio, cuya identidad se mantiene en secreto. Después habrá sesión vermú con El Corta, concurso de tortillas, búsqueda del tesoro, juegos populares, música tradicional con Eidos, una gran churrascada, sorteo de jamones y una verbena con Folkolicos, café de pota y DJ. La jornada terminará con fuegos artificiales a medianoche.

El domingo continuará con una sesión vermú amenizada por un grupo tradicional, una comida popular con fideuá de zorza y queso de Arzúa, un verbeneo de despedida y, como acto central, la procesión marítima a las 17:00 horas. Las fiestas concluirán con una partida del tradicional juego de la rana.

Portiño

El Portiño concentrará toda su programación el domingo 19 de julio. La jornada comenzará a las 13:30 horas con una sesión vermú en el puerto amenizada por el dúo José Brea & Miguelón, seguida de una comida popular con churrasco y fideuá.

Por la tarde, a las 18:00 horas, se celebrará la misa en honor a la Virgen del Carmen en la iglesia de San Pedro de Visma, acompañada por la Coral Polifónica El Eco. A continuación tendrá lugar la procesión hasta el puerto junto al grupo de gaitas Emilia Pardo Bazán.

A las 18:30 horas dará comienzo la procesión marítima, con ofrenda floral y las tradicionales combas de palenque. La celebración finalizará con una romería popular desde las 19:00 horas, en la que no faltarán la sardiñada, el churrasco y la música en directo.