Arde un camión en los alrededores del polígono de Ledoño, en Culleredo (A Coruña)

Un camión ha ardido esta tarde en las inmediaciones del polígono de Ledoño, en el municipio coruñés de Culleredo. Así lo ha informado el 112, que recibió el aviso de un particular alrededor de las 16:20 horas.

El fuego se originó, según el alertante, en un camión hormigonera cuando circulaba por el kilómetro 1 de la AC-523.

Afortunadamente, no fue necesaria la intervención de los servicios sanitarios, ya que no se registraron personas heridas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del del parque de Bomberos de Arteixo, que trabajan en la extinción del incendio.

Debido a las dimensiones del vehículo, el fuego provocó una intensa columna de humo visible desde varios puntos de la zona y fue necesario cortar el tráfico en el tramo donde se produjo el incendio.