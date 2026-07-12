A Coruña adjudica las obras de humanización de la calle Agra do Orzán por más de 200.000 euros

El Ayuntamiento de A Coruña continúa avanzando en el desarrollo del Plan de Barrios 2025-2027 con una nueva actuación en el distrito de Agra do Orzán. El gobierno local ha adjudicado las obras de mejora de la accesibilidad en la calle Agra do Orzán, una intervención que supondrá una inversión superior a los 200.000 euros.

Los trabajos, que ejecutará la empresa Success Infraestructuras y Servicios, permitirán remodelar y humanizar el entorno de la intersección entre la ronda de Nelle y las calles Meira, Bellavista y Ramón María Aller, con el objetivo de mejorar la movilidad peatonal y la calidad urbana de esta zona del barrio.

La alcaldesa, Inés Rey, destacó que la configuración urbana de Agra do Orzán, caracterizada por su elevada densidad y el trazado compacto de sus calles, hace necesario actuar de forma progresiva para adaptar los espacios públicos a las necesidades de la ciudadanía.

Esta actuación da continuidad a otras intervenciones desarrolladas durante el actual mandato en el barrio, como la renovación de calles del entorno comprendido entre O Peruleiro y la calleBarcelona, entre ellas Almirante Mourelle, Manuel Deschamps y Julia Minguillón, donde se ampliaron y renovaron las aceras gracias a la financiación de los fondos europeos Next Generation. A estas actuaciones se suman también las obras previstas en la calle Páramo, recientemente adjudicadas.

Desde el Ayuntamiento subrayan que la mejora del espacio público no solo busca facilitar los desplazamientos a pie, sino también favorecer la actividad comercial y la dinamización económica de uno de los barrios con mayor población de la ciudad.

El Camiño do Pinar tendrá prioridad para los peatones

De forma paralela, el Consistorio ultima otra actuación en el barrio con la implantación de la señalización definitiva en el Camiño do Pinar, un vial que conecta la calle Manuel Deschamps con O Peruleiro.

Después de que el recorrido fuese asfaltado hace unas semanas, el Ayuntamiento prevé instalar en los próximos días la señalización horizontal y vertical que convertirá esta vía en un espacio de prioridad peatonal. Aunque los vehículos podrán seguir circulando, los peatones tendrán preferencia, una medida con la que se pretende reforzar la seguridad vial en una calle estrecha rodeada por numerosas viviendas unifamiliares y responder a las demandas trasladadas por los vecinos de la zona.