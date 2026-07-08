Un incendio en una vivienda de Mesoiro, en A Coruña, afecta a un vehículo estacionado

Un incendio declarado en la noche del martes en una vivienda situada en el Camino Carmen Pouporón, en Mesoiro, movilizó a los bomberos de A Coruña y obligó a cortar un carril de circulación mientras se desarrollaban las labores de extinción.

El aviso se recibió a las 21:20 horas. A la llegada de los equipos de emergencia no había ninguna persona en el interior del inmueble. El fuego afectó a la entrada de la vivienda, donde había material acumulado en el hall y en la acera. La intensa radiación térmica provocó además daños en un vehículo que se encontraba estacionado frente a la puerta de la casa.

Los bomberos retiraron el coche para facilitar la intervención y procedieron a extinguir el incendio tanto en el interior de la vivienda como en el hall y los pasillos de acceso. Una vez finalizados los trabajos, la vivienda quedó precintada por la Policía Local de A Coruña.

Durante la actuación fue necesario cortar un carril de circulación en la zona para garantizar la seguridad de los servicios de emergencia y de los conductores.

Otro incendio minutos antes en la avenida del Ferrocarril

Pocos minutos antes de este suceso, a las 21:07 horas, los bomberos ya habían sido movilizados por otro incendio, en este caso en la avenida del Ferrocarril.

El fuego se originó en un vehículo que se encontraba en el interior de una nave industrial cerrada y acabó afectando a otros vehículos, así como a las paredes y al techo del taller. El humo generado alcanzó la zona de las vías del tren.

Para extinguir el incendio, los bomberos emplearon técnicas de ventilación por presión positiva controlada y agua presurizada. En el operativo participaron 11 efectivos y cuatro vehículos del Servicio de Extinción de Incendios. También colaboraron varias patrullas de la Policía Local de A Coruña, que se encargaron de realizar cortes de tráfico e identificar a los propietarios de los vehículos afectados.