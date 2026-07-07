Betanzos (A Coruña) inaugura el mercado municipal con el objetivo de revitalizar su casco histórico

Betanzos ya cuenta desde este martes con su mercado municipal rehabilitado, en el que se concentrará una oferta de comercio de proximidad, gastronomía y actividad social.

La reforma contó con un presupuesto de 2,2 millones de euros, de los cuales 1,4 millones se financiaron con fondos Next Generation y con 800.000 euros aportados por el Concello.

El objetivo del proyecto era rehabilitar integralmente el edificio para contribuir a la recuperación del casco histórico e impulsar la actividad económica, comercial y turística.

Así es el mercado reformado de Betanzos

Con esta reforma se ha recuperado un inmueble que ahora cuenta con tres plantas, recuperando la configuración arquitectónica original.

En la obra se eliminaron elementos de intervenciones anteriores para recuperar un edificio más amplio y mejorar la entrada de luz natural. También se sumaron soluciones arquitectónicas actuales para garantizar la accesibilidad, la eficiencia energética y la sostenibilidad.

La madera junto a otros materiales cálidos es la protagonista, todos ellos utilizados para crear un espacio acogedor, contemporáneo y en línea con la historia del mercado.

El Concello de Betanzos explica que el mercado cuenta con 12 puestos de hostelería, pescadería, panadería y carnicería situados en la planta baja y en la primera. Todos ellos tienen zonas de almacenamiento e instalaciones necesarias para su funcionamiento.

La planta superior queda reservada a una zona de restauración.

Durante el acto de apertura, la alcaldesa María Barral destacó que la reforma supone "un antes y un después" para el futuro del casco histórico.

"El resultado es muy satisfactorio porque conseguimos recuperar un edificio emblemático manteniendo toda su esencia, pero adaptándolo a las necesidades del siglo XXI. Este mercado conserva la identidad de Betanzos y se convierte en un espacio moderno, sostenible, inclusivo y preparado para responder a las demandas actuales del comercio y de la hostelería", indicó.

Además, puso en valor que este mercado se convierta en un "lugar de encuentro", su impulso al casco histórico y su futura consolidación como un referente en Galicia.