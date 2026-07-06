Roban unos audífonos valorados en 4.000 euros en la playa de Orzán de A Coruña: "Sin ellos no puede oír"

Lo que más echa de menos no es el iPhone. Ni siquiera la mochila. Lo que una madre intenta recuperar desde el pasado sábado son los audífonos personalizados de su hija, valorados en unos 4.000 euros y esenciales para que pueda escuchar.

Todo ocurrió en torno a las 20:00 horas en la playa del Orzán, en A Coruña. La joven se encontraba con un grupo de amigas cuando estas decidieron entrar en el agua. Fue entonces cuando alguien aprovechó para llevarse su mochila negra de Nike, en la que, además del teléfono móvil, guardaba una caja con los audífonos.

Aunque a esa hora el arenal seguía lleno de gente debido a las altas temperaturas, nadie vio el robo. La familia presentó la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional y el iPhone 13 blanco que iba en el interior de la mochila llegó a emitir una última ubicación en la calle Cordelería antes de ser apagado.

Ahora, la madre ha recurrido a las redes sociales para pedir ayuda. Sabe que los audífonos están personalizados y que, por tanto, no tienen utilidad para quien los haya robado. "Me temo que, al no valerles para nada a los ladrones, los habrán tirado por cualquier lado", lamenta, al tiempo que pide que cualquier persona que los encuentre o localice la mochila se ponga en contacto con ella o con la Policía.

Porque, más allá del importante perjuicio económico que supone la pérdida de unos dispositivos valorados en unos 4.000 euros, lo que realmente preocupa a la familia es que la joven no puede hacer vida normal sin ellos. "Sin ellos no oye nada", resume su madre.