Noche tropical en A Coruña: 20 grados a las cinco de la madrugada

Tal y como se preveía, A Coruña vivió durante la madrugada del domingo al lunes una noche tropical, con temperaturas que apenas bajaron de los 20 grados. A las 00:00 horas, el termómetro todavía marcaba 24 grados.

No fue hasta las 7:00 horas cuando la temperatura descendió por debajo de esa barrera, situándose en 19 grados. Sin embargo, solo ocurrió durante una hora, ya que el resto de la noche las temperaturas se mantuvieron por encima de los 20 grados.

Aunque en A Coruña es habitual presumir de poder dormir con edredón incluso en verano, lo vivido esta pasada noche fue de lo más inusual. Después de un domingo marcado por la alerta por altas temperaturas, el calor también se dejó sentir durante la madrugada.

De hecho, este domingo los termómetros alcanzaron los 34 grados en la ciudad, una cifra muy similar a la registrada el sábado. Fue un fin de semana de intenso calor en toda Galicia, con más de un centenar de municipios bajo alerta por altas temperaturas.

La buena noticia es que el episodio de calor tiene los días contados. Según la previsión de MeteoGalicia, este lunes las máximas rondarán todavía los 27 grados, pero a partir del martes comenzarán a descender de forma notable. Para esa jornada se esperan máximas de 22 grados y mínimas de 16, mientras que el miércoles los termómetros alcanzarán los 23 grados.

Así, desde esta misma noche volverán las temperaturas más frescas a A Coruña, con valores por debajo de los 20 grados que permitirán dormir con mayor comodidad. Porque, en noches como estas, un par de grados menos marcan la diferencia.