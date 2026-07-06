Los Golfiños de Riazor tendrán una escultura de Miguel Couto en A Coruña: "Nos dan una lección de vida"

Una misteriosa estatua cubierta ha aparecido esta tarde en el paseo marítimo de A Coruña, junto a la playa de Riazor. Se trata de la obra Valentina, una pieza del escultor Miguel Couto en homenaje al grupo de bañistas que acude diariamente a la playa de Riazor conocidos como los Golfiños.

"No es una persona en particular, representa al grupo en general", explica el propio autor de la obra.

De casi 3 metros de alto, la figura se sitúa muy cerca de las Esclavas. Aquí se podrá ver desde mañana una escultura que para Couto, como coruñés, "es la pieza número 45 de mi carrera y la más especial".

Paseando junto a Riazor, la idea le vino a Miguel Couto a la cabeza observando a estos bañistas "que además de meterse en el agua, nos dan una lección de vida, de una pasión cotidiana por vivir".

Un año y medio de trabajo

El mérito de bañarse en las frecuentemente frías aguas de Riazor y de que lo hiciera un grupo de personas de avanzada edad inspiró al artista.

El proceso se extendió cerca de año y medio.

Couto indica que, después de que la idea "se incendiara", empezó el trabajo para buscar una postura que se desvelará mañana en un acto a las 13:00 horas junto a la alcaldesa, Inés Rey.

"Le di muchas vueltas y creo que define muy bien esa pasión por vivir, esa edad que tienen que no se puede ni se debe esconder y esa lección de vida que nos dan al resto", subraya.

La primera parte del trabajo comienza con un encaje de la idea inicial, "luego haces una maqueta, que no es la definitiva, haces un par más y te queda la última".

Después de un proceso de presentación comienza la elaboración propiamente dicha y que en este caso se extendió unos tres meses.

"Se hace con una estructura de hierro interior, como el chasis de un automóvil. Después se pone el barro, se hace en arcilla y se modela", comenta. En su caso repite modelo, la bailarina coruñesa Inés Vieites.

A continuación tiene lugar "el vaciado de moldes, la reproducción en cera y el fundido en bronce", remata. Los últimos detalles consisten en la costura, el cosido de las partes y en las pátinas.

'Valentina' se une a 'Ney' y a la sardina de Couto

Esta será la cuarta escultura que el artista tendrá expuesta en las calles de A Coruña.

Entre sus obras se encuentra Ney, el perro de la plaza de Lugo; la sardina de Plaza de España y En Femenino 25N, que se puede ver detrás de la antigua Fábrica de Tabacos.

Pese a su dilatada trayectoria —su primera exposición fue en A Coruña en la sala 108 y su primer monumento la Balea de Lugrís de Malpica, ambas en el año 2008— para Couto esta es "la más especial porque me parece una pieza muy tierna y un reconocimiento más que justificado".

Además de homenajear a estos bañistas, "es un homenaje a la pasión por vivir que ellos demuestran día a día y a la relación de la ciudad con el mar, que está siempre presente y cuando no lo tenemos por la vista lo tenemos por el olfato".

"Somos muy afortunados en esta ciudad y esa pieza también habla de eso", concluye.